Obupani Guardiola išče odgovore, a upa na preobrat: V Madrid gremo po gole

"Tu sem že vrsto let in bili smo izjemna ekipa, ki je vsake tri dni delovala kot stroj. Letos preprosto sprejemam, ko je nasprotnik boljši. Toda trenutno nisem dovolj dober, da bi ekipo lahko pomiril, da bi obvladovala te situacije. To je resnica," je bil po novem negativnem preobratu in slabem porazu samokritičen Pep Guardiola . Manchester City je dvakrat vodil, na koncu pa v drugi minuti sodnikovega dodatka še enkrat znova moral priznati poraz.

"Kar se je zgodilo, se je zgodilo. To se je v tej sezoni zgodilo že večkrat (prepuščanje vodstva). Poznam kakovost madridskega Reala. Začeli so zelo dobro prvih 10 minut, nato pa smo prevzeli igro. V drugem polčasu pa smo oddali, kar smo imeli. To so samo slabe odločitve, to je vse. Vsak mora prevzeti odgovornost, jaz jo prevzemam. Ne gre za tebe in mene, ampak za vse. Težko je, vendar si bomo opomogli. Čaka nas Newcastle, nato pa gremo na Bernabeu. Vemo, kaj moramo storiti. Tja bomo šli po gole," je bližnjo prihodnost svojega moštva opisal Guardiola.

Tudi Real Madrid v tej sezoni do zdaj ni blestel, a Liga prvakov je že leta njegovo najljubše tekmovanje, kjer so njegovi igralci rešili marsikatero podpovprečno sezono. Izkušeni trener Carlo Ancelotti kljub težavam s poškodbami želi pozabiti na težave z začetka sezone in se osredotočiti na prihodnost.