Obžalovanje, a tudi potrditev, da so (lahko) boljši od Slovana

V taboru Celjanov po prvi tekmi s Slovanom iz Bratislave niso skrivali obžalovanja, ker niso uspeli izkoristiti kar ure igre z igralcem več, da bi si pred potjo v slovaško prestolnico priigrali ugodnejše izhodišče. Slovan se je žilavo branil in na koncu izvlekel remi (1:1). Strelec gola za domače Luka Bobičanec kljub temu ostaja samozavesten. "Rezultat je dober," je dejal in samozavestno dodal, da so bili od Slovana boljši tudi v igri 11 na 11.

OGLAS

Pred dobrimi štiri tisoč navijači na celjskem stadionu se je začelo sanjsko. Že v sedmi minuti je gledalce na noge dvignil Luka Bobičanec s fantastičnim prostim strelom. Le štiri minute kasneje pa so gostje odgovorili, ko je sijajno podajo veterana Vladimirja Weissa v gol pretvoril David Strelec. "Na začetku je bila tekma zelo izenačena. Zadeli smo prvi, potem pa po protinapadu prejeli zadetek. Po rdečem kartonu smo imeli pobudo, nadzirali igro, žal pa smo za takšno evropsko tekmo zapravili preveč priložnosti," je črto pod prvo srečanje drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov potegnil Bobičanec.

Po natanko pol ure igre je bil zaradi grobega starta nad Tamarjem Svetlinom izključen Kyriakos Savvidis. Gostje so se v desetih povlekli pred svoja vrata, Celjani pa vse do konca niso uspeli kronati terenske premoči. No, vsaj iz regularnih položajev ne – kar dva zadetka sta bila razveljavljena zaradi prepovedanega položaja, a to varovancem Damirja Krznarja ne more biti v uteho. Tudi Bobičanec je na novinarski konferenci po tekmi priznal, da obžalovanje zagotovo obstaja, a v isti sapi dodal: "Moramo vedeti, da se v Evropi vsaka napaka kaznuje. Po drugi strani je to dober rezultat, še vedno smo živi. Ampak ko ne izkoristiš takšnih priložnosti, ti je gotovo žal. V Bratislavo moramo iti s pozitivnimi mislimi in nadaljevati, kjer smo ostali."

Veselje Celjanov po golu Bobičanca v sedmi minuti. FOTO: Global Game Media icon-expand

Kučys in Edmilson blizu, a priložnosti bi moralo biti več V drugem polčasu Celjani dolgo sploh niso resneje ogrozili vrat razpoloženega Dominika Takača, ki se je moral trikrat izkazati v zadnjih desetih minutah. Najbližje golu sta bila Armandas Kučys in Edmilson. Glede na kakovost celjskega kadra in številčno premoč smo vseeno pričakovali, da bodo aktualni prvaki pogosteje prihajali v priložnosti. Dogajalo se je, da so Celjani dolgo kombinirali med 20 in 30 metri od vrat Slovana, a posesti žoge nikakor niso uspeli pretvoriti v zrele situacije. Kaj pa je po mnenju Bobičanca botrovala k neučinkovitosti? "Dovolj hitro smo igrali, ampak ko so se potegnili pred svoj kazenski prostor, smo preveč iskali žoge v medprostor. To se je videlo. Trener nas je opozarjal, naj igramo na stran, na predložke, a smo to premalo delali."

"Čestitke ekipi za trud, za pristop, imeli smo tri, štiri izjemno dobre priložnosti. Glede na število priložnosti, ki smo jih imeli, bi morali zmagati, a jih nismo izkoristili. Kljub temu še vedno verjamemo, da smo v igri. Potrebujemo isto raven igre in verjamem, da bo šlo," je razplet komentiral trener Celjanov Damir Krznar.

Bobičanec odlično prebral situacijo pri prostem strelu Še dobro, da je nekdanji član Mure mojstrsko zadel na uvodu v srečanje, ko je z nizkim in ravno dovolj močnim strelom prelisičil gostujočo obrambo in vratarja, ki ni pričakoval, da bo Bobičanec streljal v njegov kot. "Slutil sem, da bodo skočili, ampak za živim zidom je ležal igralec. Obstajala je samo ideja, da streljam čez živi zid, ampak v golmanov kot. Tu so tudi soigralci, ki so stali zraven zidu, opravili dober posel, da vratar ni videl žoge. Videl jo je prepozno, ko je že bila v golu," je situacijo iz sedme minute opisal 31-letni Hrvat. Mojstrski zadetek za 1:0:

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Slovan, ki je trikrat zapored igral v skupinskem delu Konferenčne lige in v zadnjih dveh sezonah napredoval v izločilne boje, je pred obračunom veljal za papirnatega favorita za napredovanje. To se po remiju v Celju ne bo spremenilo, so pa nogometaši iz knežjega mesta dobili potrdilo, da se lahko več kot enakovredno kosajo z bistveno bolj izkušenim nasprotnikom. Še več, je prepričan Bobičanec, ki pravi, da Slovan ni noben "bav-bav". Dejal je namreč, da je bil po njegovem mnenju s soigralci boljši tudi v prve pol ure, ko sta bili ekipi številčno še poravnani. Morda res, ampak res je tudi, da lahko Celjani glede na vse okoliščine obžalujejo, da si niso priigrali boljšega izhodišča pred potjo v Bratislavo. So pa zagotovo dokazali, da morebitno napredovanje v tretji krog, ki že jamči vsaj skupinski del Konferenčne lige, še zdaleč ne bi bilo presenetljivo, kaj šele nezasluženo ...