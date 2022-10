Očaran nogometaš Ajaccia: Messi je z naskokom najboljši na svetu

Ajaccio je obračun proti favoriziranemu PSG-ju začel odločno in v uvodnih minutah imel nekaj zrelih priložnosti. Na polovici prvega polčasa pa je domače navijače po podaji Lionela Messija prvič utišal Kylian Mbappe . Upov domačih na pozitiven izid je bilo dokončno konec v 78. minuti, ko sta si akterja prvega gola izmenjali vlogi. Mbappe je s peto odlično zaposlil Messija, ki je domačega vratarja Benjamina Leroya z miniaturo posadil na zadnjo plat in nato žogo zgolj pahnil v prazno mrežo. V zaključku tekme je končnih 0:3 postavil Mbappe, znova pa se je med asistente vpisal argentinski zvezdnik.

Podobnega mnenja je bil po novi zmagi, že deseti na dvanajsti tekmi v francoskem prvenstvu, trener Parižanov Christophe Galtier: "Ljudje hodijo na stadione samo zato, da ga vidijo igrati. Leo je najboljši vseh časov. Ima neverjetno kvaliteto, da svoje znanje rad deli z ostalimi. Je altruist, ki tudi ostale dela boljše. Pri drugem zadetku je bil izjemen."

56-letnega strokovnjaka lahko veseli tudi dejstvo, da se je prvič po treh krogih med strelce vpisal Mbappe. V zadnjih tednih se ga je znova povezovalo z odhodom iz Pariza, zaradi česar je bil 23-letnik na udaru številnih kritikov. Utišal jih je v svojem slogu. Obenem pa se zdi, da v navezi z Messijem iz tedna v teden deluje bolj suvereno. "Messi in Mbappe sodelujeta odlično. To je dobro za njiju, zame in za celotno ekipo. So igralci, ki potrebujejo zadetke. Oba sta bila med strelci, kar je odlično. To nas lahko navdaja z optimizmom," je pristavil Galtier.