Bellinghamov oče, 'Pele amaterskega nogometa', vpoklican v angleško reprezentanco

Danes 50-letni nekdanji nogometaš Mark Bellingham je nekoč zastopal številne klube v nižjih angleških ligah. V več kot 20 klubih naj bi zabil kar 700 golov. Med svojo bogato amatersko kariero si je prislužil tudi vzdevek "Pele amaterskega nogometa".

Mark Bellingham in Jude Bellingham FOTO: Profimedia

Zdaj ga je v svoje vrste vpoklicala angleška veteranska reprezentanca nad 50 let, ki je letos osvojila že deveti naslov svetovnih prvakov v tej starostni kategoriji. 23-letni zvezdnik Real Madrida Jude Bellingham je nogometno znanje svojega očeta v preteklosti večkrat javno pohvalil. "Če govorimo o junakih iz sveta nogometa, je bil moj oče moj prvi junak. Vsak teden sem ga gledal, ko je nastopal na amaterskih tekmah. To ni bila Premier League, ko pa sem videl, kako nastopa v takem vzdušju, sem se zaljubil v nogomet," je o svojem očetu dejal Jude.

Njegov oče je bil tudi eden od ustanoviteljev kluba Stourbridge Juniors, v katerem je Jude začel svojo kariero. Takrat je bil Mark še vojaški narednik, nato pa je postal Judov agent. Leta 2023 je bil del pogajanj za prestop svojega sina iz Borussie Dortmund v Real Madrid, enako vlogo pa je imel tudi lani, ko je njegov drugi sin, Jobe, prestopil iz Sunderlanda v Borussio.