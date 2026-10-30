Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Bellinghamov oče, 'Pele amaterskega nogometa', vpoklican v angleško reprezentanco

Ljubljana, 30. 10. 2026 13.02 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.D.
Mark Bellingham in Jude Bellingham

Jude Bellingham blesti v dresu Real Madrida in Anglije, njegov brat Jobe Bellingham v dresu Borussie iz Dortmunda in angleške reprezentance U21, zdaj pa bo očitno tudi njun oče Mark Bellingham stopil na pot, ki sta jo tlakovala mladeniča, in zaigral v dresu angleške reprezentance.

Danes 50-letni nekdanji nogometaš Mark Bellingham je nekoč zastopal številne klube v nižjih angleških ligah. V več kot 20 klubih naj bi zabil kar 700 golov. Med svojo bogato amatersko kariero si je prislužil tudi vzdevek "Pele amaterskega nogometa".

Mark Bellingham in Jude Bellingham
Mark Bellingham in Jude Bellingham
FOTO: Profimedia

Zdaj ga je v svoje vrste vpoklicala angleška veteranska reprezentanca nad 50 let, ki je letos osvojila že deveti naslov svetovnih prvakov v tej starostni kategoriji. 23-letni zvezdnik Real Madrida Jude Bellingham je nogometno znanje svojega očeta v preteklosti večkrat javno pohvalil. "Če govorimo o junakih iz sveta nogometa, je bil moj oče moj prvi junak. Vsak teden sem ga gledal, ko je nastopal na amaterskih tekmah. To ni bila Premier League, ko pa sem videl, kako nastopa v takem vzdušju, sem se zaljubil v nogomet," je o svojem očetu dejal Jude.

Preberi še V Mariboru se obeta peklensko vzdušje: Želimo se oddolžiti navijačem

Njegov oče je bil tudi eden od ustanoviteljev kluba Stourbridge Juniors, v katerem je Jude začel svojo kariero. Takrat je bil Mark še vojaški narednik, nato pa je postal Judov agent. Leta 2023 je bil del pogajanj za prestop svojega sina iz Borussie Dortmund v Real Madrid, enako vlogo pa je imel tudi lani, ko je njegov drugi sin, Jobe, prestopil iz Sunderlanda v Borussio.

Razlagalnik

Pelé je bil legendarni brazilski nogometaš, ki je širše prepoznaven kot eden najboljših igralcev v zgodovini tega športa. Z brazilsko reprezentanco je trikrat osvojil naslov svetovnega prvaka v letih 1958, 1962 in 1970, kar je dosežek, ki mu v svetovnem nogometu ni para.

Amaterski šport se nanaša na dejavnosti, v katerih športniki tekmujejo brez finančnega nadomestila oziroma profesionalne pogodbe. V nasprotju s profesionalci amaterji šport doživljajo kot hobi ali strast ob redni zaposlitvi, kljub temu pa lahko dosegajo visoke tekmovalne ravni.

Športni agent je zastopnik, ki skrbi za interese športnikov, pogaja se o njihovih pogodbah s klubi, išče sponzorske pogodbe in pomaga pri upravljanju njihove kariere. V nogometu so agenti ključni člen pri prestopih igralcev med klubi in zagotavljanju ugodnih pogojev.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
jude bellingham jobe bellingham mark bellingham

Škandal v Kazahstanu: z Barcino brisačo čistili tla

V Mariboru se obeta peklensko vzdušje: Želimo se oddolžiti navijačem

24ur.com Jobe Bellingham po stopinjah starejšega brata?
24ur.com Real Madrid na robu velike okrepitve, prihaja Jude Bellingham
24ur.com Bellingham najboljši nogometaš do 21 let
24ur.com Nova tekma, nov rekord Juda Bellinghama
24ur.com Rasistični škandal na klubskem SP, Bellingham na operacijo
24ur.com Bellinghamov oče se je na debiju svojega sina zapletel z vodstvom kluba
24ur.com Bellingham se iz Dortmunda seli v Real
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
zadovoljna
Portal
Stara je 34 let, mnogi pa ji pripisujejo vsaj 60: botoksa ne želi niti poskusiti
Delala je kot natakarica, nato pa osvojila srce slavnega igralca
Delala je kot natakarica, nato pa osvojila srce slavnega igralca
V jeansu od glave do pet je zadela v polno
V jeansu od glave do pet je zadela v polno
Še nimate Halloween nohtov? To so najlepše ideje za zadnji trenutek
Še nimate Halloween nohtov? To so najlepše ideje za zadnji trenutek
vizita
Portal
Biološki preobrat, ki se zgodi hitreje, kot smo mislili
Pet ključnih informacij, ki jih ne smete zamolčati zdravniku
Pet ključnih informacij, ki jih ne smete zamolčati zdravniku
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
Zakaj je skoraj vsak peti bolnik napačno diagnosticiran?
Zakaj je skoraj vsak peti bolnik napačno diagnosticiran?
cekin
Portal
Za sabo je pustil milijone: koliko denarja bo dobila njegova 38 let mlajša žena?
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Kam so izginili milijoni boksarske legende? Sin zahteva odgovore
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja
Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja
Je ena sprememba v življenju dovolj za srečo?
Je ena sprememba v življenju dovolj za srečo?
dominvrt
Portal
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
okusno
Portal
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Priklicano zlo 2
Priklicano zlo 2
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022