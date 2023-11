Srečen konec velike drame: oče Luisa Diaza znova na prostosti

Očeta Luisa Manuela Diaza je ELN izpustil po dnevih pogajanj, kolumbijska zveza pa se je za izpustitev zahvalila predvsem vladi, vojski in policiji.

"Nogomet je športna disciplina, ki simbolizira nadarjenost, predanost, ekipno delo in vrednote. V Kolumbiji mora biti še naprej zgled za zabavo, zdravo tekmovalnost, enotnost in užitek," so med drugim zapisali pri zvezi.