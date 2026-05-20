Mlademu nogometašu oče prepovedal nastop na SP

Nogometni svet je šokiral nov škandal, do katerega je prišlo v pisarnah Nogometne zveze Tunizije. Tam so pričakovali, da bo 19-letni napadalec Louey Ben Farhat eden izmed njihovih najpomembnejših igralcev na poletnem svetovnem prvenstvu, ki bi si tako lahko prislužil prestop iz Karlsruherja, kjer si kruh služi v drugi nemški ligi.

Tunizijski selektor Sabri Lamouchi mladeniča ni uvrstil na seznam 26 nogometašev, ki bodo državne barve zastopali na mundialu. Ker na omenjenem spisku ni bilo Farhata, ki naj bi bil del udarne enajsterice, so se med navijači hitro pojavila vprašanja.

Na njih se je Lamouchi hitro odzval in s svojim odgovorom presenetil novinarje na medijskem terminu: "Njegov oče me je poklical in povedal, da je prezgodaj za nastop njegovega sina na svetovnem prvenstvu. Rekel je, da tam ne bo igral. Hitro zatem sem poklical Loueyja, a se mi ni oglasil. To je po mojem mnenju zelo nespoštljivo."