Nogomet

Mlademu nogometašu oče prepovedal nastop na SP

Ljubljana, 20. 05. 2026 12.36 pred 20 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.M.
Louey Ben Farhat

Seznam nogometašev za svetovno prvenstvo je sporočila tudi Tunizija, navijači pa so hitro izpostavili, da na njem manjka mladi talent Louey Ben Farhat. "Njegov oče me je poklical in dejal, da je prezgodaj za nastop njegovega sina na mundialu," pravi selektor.

Nogometni svet je šokiral nov škandal, do katerega je prišlo v pisarnah Nogometne zveze Tunizije. Tam so pričakovali, da bo 19-letni napadalec Louey Ben Farhat eden izmed njihovih najpomembnejših igralcev na poletnem svetovnem prvenstvu, ki bi si tako lahko prislužil prestop iz Karlsruherja, kjer si kruh služi v drugi nemški ligi.

FOTO: AP

Tunizijski selektor Sabri Lamouchi mladeniča ni uvrstil na seznam 26 nogometašev, ki bodo državne barve zastopali na mundialu. Ker na omenjenem spisku ni bilo Farhata, ki naj bi bil del udarne enajsterice, so se med navijači hitro pojavila vprašanja.

Na njih se je Lamouchi hitro odzval in s svojim odgovorom presenetil novinarje na medijskem terminu: "Njegov oče me je poklical in povedal, da je prezgodaj za nastop njegovega sina na svetovnem prvenstvu. Rekel je, da tam ne bo igral. Hitro zatem sem poklical Loueyja, a se mi ni oglasil. To je po mojem mnenju zelo nespoštljivo."

Po neuradnih informacijah naj bi se igralec in njegova družina bali, da bi si s slabimi rezultati na svetovnem prvenstvu znižal tržno vrednost in zaprl vrata velikih klubov. Tunizijski mediji medtem namigujejo, da naj bi tunizijski napadalec, ki se je rodil v Nemčiji, čakal na vpoklic nemške reprezentance za prvenstva v prihodnosti.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

ptuj.si
20. 05. 2026 12.57
Kakšen škandal?
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
20. 05. 2026 12.55
Oče je zakon.
Odgovori
0 0
