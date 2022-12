Oče prvega strelca mundiala: Kylian bi moral igrati za Kamerun, nato pa so zahtevali denar

Kylian Mbappe je postal najmlajši igralec z desetimi doseženimi zadetki na svetovnih prvenstvih. Ob tem je s tremi zadetki v finalu SP v Argentini postal tudi najboljši strelec prvenstva v Katarju. Dosegel je osem golov. A kot trdi njegov oče Wilfried, so ga pred nekaj leti le centimetri delili od nastopanja za kamerunsko nogometno reprezentanco. "Kriv je denar. V Kamerunu so bili pohlepni in so zahtevali denar, če želimo, da igra za mojo domovino," trdi oče super zvezdnika francoske reprezentance in pariške ekipe PSG.

icon-expand Kylian in Wilfried Mbappe FOTO: AP

Kylian Mbappe je z zadnjim svojim zadetkom v finalu SP proti Argentini prehitel Lionela Messija. Ta je z dvema zadetkoma v finalu svojo bero v Katarju dvignil na sedem. Ob tem je postal tudi prvi nogometaš v zgodovini SP, ki je dosegel gol v vseh fazah turnirja: v skupinskem delu, osmini finala, četrtfinalu, polfinalu in finalu. Mbappe je medtem mejo 10 doseženih zadetkov dosegel pri starosti 23 let in 363 dni, s čimer je prehitel dosežek Nemca Gerda Müllerja, ki mu je to uspelo pri 24 letih in 226 dnevih.

Parižane prva tekma po SP čaka 28. decembra proti Strasbourgu, 1. januarja sledi obračun z Lensom. Na lestvici imajo po 15 krogih pet točk naskoka prav pred Lensom.

A vse to bi lahko, kot trdi njegov oče Wilfried v pogovoru za pariški L' Equipe, počel tudi v dresu kamerunske reprezentance. "Delili so ju centimetri." Strelec osmih zadetkov v Katarju Kylian Mbappe, dosegel je tudi hat trick ob porazu v finalu proti Argentini, si po nedavno končanem mundialu ni želel daljšega premora. PSG sicer ni razkril, po kakšnem programu bo treniral od torka 24-letni napadalec, a jasno je, da si prav dolge pavze po končanem mundialu ni vzel. Medtem krožijo različne zgodbe tako ali drugače povezane s kariero tega pariškega nogometnega super zvezdnika. Javil se je tudi njegov oče, ki je dal zanimiv intervju za pariški časnik L' Equipe in razkril marsikaj novega: "Ve se, da družina korenine vleče iz Afrike, točneje iz Kameruna. Še nekaj let nazaj je bil Kylian povsem blizu igranju pod zastavo kamerunske reprezentance. Ne predstavljate si, kako zares blizu je bil," je pariškemu športnemu časniku zaupal Wilfried Mbappe. "Jaz sem bil prvi v vrsti, ki si je želel, da sin igra za Kamerun. Od njegove mladosti je bila to moja velika želja in Kylian jo je spoštoval. Še več, bil je naklonjen tej ideji," je nadaljeval oče prvega strelca svetovnega prvenstva v Katarju.

icon-expand Breel Embolo je bil v Katarju med najboljšimi posamezniki v švicarski reprezentanci. FOTO: AP

"Pisalo se je leto 2018 in sedli smo za mizo z vodilnimi iz kamerunske nogometne zveze. Kazalo je že, da se bomo dogovorili, nato pa so začeli nekaj govoriti o denarju. Sprva nisem razumel, nato pa so dali nazorno vedeti, da lahko nastopi le, če bomo plačali določen znesek. Hitro smo končali sestanek, bil sem presenečen in razočaran hkrati. Vedel sem, da nikoli ne bo igral za Kamerun, krivci pa so na njihovi zvezi." Epilog je znan.

Kylian Mbappe je v finalu nogometnega SP dosegel šele drugi hat-trick v zgodovini. Prvega je dosegel Anglež Geoff Hurst leta 1966.

Mbappe je bil med glavnimi akterji prvenstva v Rusiji, tako član svetovnih prvakov Francozov kot tudi glavni golgeter pravkar končanega mundiala v Katarju, kjer so galski petelini osvojili drugo mesto. "Saj vam je znano, da je Afrika preplavljena s korupcijo. V športu še posebej, tu prednjači seveda nogomet. V takšnem stanju je še dobro, da so nekatere afriške države tako impresivno nastopile v Katarju," je opazil Wilfried Mbappe in dodal, da se je podobno dogajalo še z enim nogometašem. "Breel Embolo je bil korak oddaljen od nastopa za Kamerun. Težko govorim iz prve roke, ker nisem bil zraven, toda slišim, da je bila z njim situacija podobna. Zahtevali so denar," je pogovor za L'Equipe sklenil starejši Mbappe. "Groteskno je, ker so Embola navijači popljuvali, ker je v dresu švicarske reprezentance Kameruncem zabil gol. Opravljal je svoj posel na najboljši možen način. Če bi bili na kamerunski zvezi pametni, bi morda Kylian in Breel že v Katarju igrala za Kamerun. Samo pomislite, kakšni zvezdniki bi lahko igrali za afriške reprezentance. Sram me je, ker v Afriki vlada takšna korupcija."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke