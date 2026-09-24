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Nogomet

Oči škotskih navijačev bodo uprte v debitanta

Ljubljana, 24. 09. 2026 11.56 pred 34 minutami 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Škotski selektor Sebastien Pocognoli

Slovenska nogometna reprezentanca v soboto začenja novo sezono Lige narodov, v kateri se bo najprej pomerila s Škotsko. Na gostujoči klopi se bo v Stožicah kot selektor prvič predstavil dolgoletni reprezentant Belgije Sebastien Pocognoli, ki je novo službo prevzel z visokimi pričakovanji.

Igral je v Premier League in Bundesligi, še pred tem je velik pečat pustil pri Standardu iz Liegea, zdaj pa se je pri 39 letih prvič podal v selektorske vode. Sebastien Pocognoli, ki je kot nogometaš za svojo reprezentanco zbral 13 nastopov, bo v Stožicah prvič poveljeval škotskim nogometašem.

"Da, nekaj nervoze seveda je prisotne. Ampak to so pozitivni občutki. Prevzel sem službo z ogromno odgovornosti, komaj čakam, da lahko začnemo z delom," je Belgijec pred dnevi dejal v intervjuju za BBC.

Na klopi Škotov je zamenjal Steva Clarka, ki se je poslovil po letošnjem svetovnem prvenstvu. Jasno je, da vselej zvesti, a tudi vročekrvni škotski navijači tudi od Pocognolija pričakujejo velike stvari. "Želim si biti tako uspešen kot moj predhodnik, to pomeni redno igrati na velikih tekmovanjih. Želimo osrečiti celotno državo," je pred prvim dejanjem na škotski klopi razmišljal Pocognoli.

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Podobno kot Cesar na slovenski klopi ima to srečo, da svojega mandata ne bo začel v kvalifikacijah za veliko tekmovanje. V Ligi narodov je prostora za spodrsljaje vendarle veliko več. Tudi zato je 39-letni strokovnjak že napovedal, da bo preizkusil številne novince.

Na vprašanje, kakšen nogomet lahko od Škotske po novem pričakujemo, je odvrnil: "Moramo najti pravo ravnovesje. Lahko igraš fantastičen nogomet, vendar če na koncu ostaneš brez velikih tekmovanj, je vse zaman."

Od svojih varovancev ima jasne zahteve. "Želim si, da bi napadali skupaj in v obrambi stali čim bolj kompaktno. Včasih je karakter pomembnejši od kvalitete."

Škotski kapetan Andy Robertson je poleti Liveprool zamenjal za Tottenham.
Škotski kapetan Andy Robertson je poleti Liveprool zamenjal za Tottenham.
FOTO: Profimedia

 

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Tudi kvalitete pa Škotom nikakor ne manjka. Potem ko je zaradi poškodbe izpustil mundial, se je v ekipo vrnil Napolijev vezist Billy Gilmour, ki je z 20 milijoni evrov najvrednejši posameznik svoje reprezentance. Zanimivo, da kar šest od 28 vpoklicanih igra v Serie A, poleg Gilmourja še Kieron Bowie, Josh Doig, Lewis Ferguson, Lennon Miller in Nathan Patterson.

Na sredini igre vse niti sicer vleče zvezdnik Aston Ville John McGinn, ki ima tudi vlogo podkapetana. Kapetanski trak še vedno nosi veteran in dolgoletni član Liverpoola Andy Robertson. Med novinci je največ zanimanja požel napadalec Robbie Ure, ki je po 20 golih na prav toliko tekmah za švedski Sirius poleti prestopil v Sevillo.

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