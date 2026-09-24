Oči škotskih navijačev bodo uprte v debitanta

Igral je v Premier League in Bundesligi, še pred tem je velik pečat pustil pri Standardu iz Liegea, zdaj pa se je pri 39 letih prvič podal v selektorske vode. Sebastien Pocognoli, ki je kot nogometaš za svojo reprezentanco zbral 13 nastopov, bo v Stožicah prvič poveljeval škotskim nogometašem.

"Da, nekaj nervoze seveda je prisotne. Ampak to so pozitivni občutki. Prevzel sem službo z ogromno odgovornosti, komaj čakam, da lahko začnemo z delom," je Belgijec pred dnevi dejal v intervjuju za BBC.

Na klopi Škotov je zamenjal Steva Clarka, ki se je poslovil po letošnjem svetovnem prvenstvu. Jasno je, da vselej zvesti, a tudi vročekrvni škotski navijači tudi od Pocognolija pričakujejo velike stvari. "Želim si biti tako uspešen kot moj predhodnik, to pomeni redno igrati na velikih tekmovanjih. Želimo osrečiti celotno državo," je pred prvim dejanjem na škotski klopi razmišljal Pocognoli.