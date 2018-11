Očitno ljubezen še cveti: Pamela navdušeno slavila po golu svojega Adila

Poleg lepega pogleda na semafor pa je bil v nedeljo lep pogled tudi na častne lože mitskega stadiona Velodrome, kjer je gol svojega izbranca Ramija glasno proslavljala ameriška igralka Pamela Anderson. 51-letna hollywoodska zvezdnica je morala še nedavno zanikati, da se je s francoskim reprezentantom razšla, očitno pa ljubezen še naprej cveti, saj je zvezdnica serije Obalna straža proslavila z navdušenjem in glasnim aplavzom. Veliko golov v času njune zveze, ki naj bi se začela enkrat leta 2017, sicer ni mogla proslaviti: Rami je poleg nedeljskega prispeval le še dva gola, oba pa, zanimivo, ravno na domačem Velodromu.

RAMI

Andersonova je Ramija spremljala tudi v Rusiji, kjer je z reprezentanco poleti osvojil naslov svetovnega prvaka, nato pa se je poslovil od dresa z državnim grbom, potem ko na mundialu ni odigral niti minute. Rami je zaradi zveze z Andersonovo še utrdil svoj sloves nogometaša, ki mu je žoga v vseh pogledih izpolnila otroške sanje: rojeni Korzičan je namreč na domačem otoku dolgo časa delal kot vzdrževalec in tudi kot smetar, nato pa se je uveljavil v vrstah Lilla in nato igral tudi za Valencio, AC Milan in Sevillo. Zveza z nekoč eno najbolj zaželenih filmskih zvezdnic je zgolj še pika na i ...

Za tiste malce mlajše bralce (in bralke) pa nekaj utrinkov iz Pameline kariere reševalke iz vode: