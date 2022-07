Od Ankarana, Bilj in Gorice do evropske jeseni

Nogometaši in navijači Žalgirisa proslavljajo zgodovinski uspeh.

Žalgiris si je z izločitvijo Malma že zagotovil evropsko jesen. Zagotovo bo nastopal vsaj v Konferenčni ligi, še vedno pa ima možnost tudi za Ligo prvakov in Ligo Evropa. V naslednjem krogu kvalifikacij za najprestižnejše klubsko tekmovanje na svetu ga čaka še en skandinavski predstavnik, in sicer norveški Bodo/Glimt.

V 34. minuti pa je Žalgiris iz svoje prve prave priložnosti prišel do zadetka in povišanja prednosti v skupnem seštevku. Oliver Buff je z globinsko žogo zaposlil hitronogega Mathiasa Oyewusija , ki ga domača obramba ni uspela ujeti. 23-letni Nigerijec je z mirnim zaključkom poskrbel, da je približno 20 tisoč navijačev na stadionu Eleda povsem obnemelo.

Že na prvi tekmi v Vilni je Žalgiris slavil z 1:0, na povratnem obračunu v sredo pa je bil znova boljši, tokrat celo z 2:0. Na začetku srečanja sicer ni kazalo, da bodo Litovci uspeli zadržati prednost. Malmö je namreč močno pritisnil in gostujoči vratar Edvinas Gertmonas se je moral nekajkrat zelo izkazati, da je ostalo pri začetnem izidu.

Od Ankarana, Bilj in Postojne do evropskih tekmovanj

Za Oyewusijem, ki se je podpisal pod gol, ki je prelomil tekmo, je dolga pot iz nigerijskega velemesta Jos do evropskih klubskih tekmovanj. Na poti do "obljubljene nogometne dežele" je imel daljši postanek tudi pri nas. Najprej je v drugi ligi štiri nastope in tri gole zbral v dresu Ankarana, nakar je dve sezoni igral za drugoligaša iz Bilj. 16 zadetkov na 28 tekmah mu je prineslo selitev v bližnjo Novo Gorico, kjer je v sezoni 20/21 kot posojeni nogometaš (tretjeligaša!) Postojne nastopal za Gorico.

Z vrtnicami je ekspresno izpadel iz elite, na 28 tekmah je dosegel vsega tri zadetke. Po sezoni se je vrnil v Postojno, za katero pa ni nikoli zaigral. Na začetku koledarskega leta je tako podpisal z litovskim Žalgirisom, za katerega je doslej zbral 14 nastopov in štiri zadetke. Z naskokom najpomembnejšega je dosegel v sredo. Potem ko je bil še nekaj mesecev nazaj formalno član slovenskega tretjeligaša, bo sedaj igral v skupinskem delu enega od evropskih tekmovanj.

Zadetek Oyewusija proti Ballkaniju, ki je Žalgiris popeljal v drugi krog kvalifikacij za Ligo prvakov: