Od Aten, preko sosedskega Vidma, do Južne Tirolske, vsak v svojem 'mehurčku'

A trije slovenski mušketirji, ki branijo barve Panathinaikosa Andraž Šporar , Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič , so nam hitro pokazali tudi številne prednosti bivanja v mestu z eno najbogatejših zgodovin na svetu. Povabili so nas na večerjo v eno od številnih restavracij v Glyfadi, delu mesta v katerem vsi trije živijo. Če bi se ravnali po številnih predsodkih o bogatih profesionalnih nogometaših, bi se upravičeno lahko bali obiska restavracije z vsaj eno michellinovo zvezdo in krožniki, ki so bolj prazni kot polni. Reprezentanti in njihove boljše polovice pa so nas sprejeli v družinsko restavracijo z bogato zgodovino polno lokalnih prebivalcev in vrveža, ki je na trenutke bil oglušujoč, a vseeno domač.

Obiski slovenskih nogometnih reprezentantov so nas popeljali po celotni Evropi. Prvi let pa nas je ponesel v grško prestolnico. Takoj, ko smo s številno snemalno in novinarsko ekipo pristali v Atenah in se z avti podali v osrčje prestolnice, ki s 3 milijoni prebivalcev poka po šivih, nam je bilo jasno, da bo snemanje precejšen logistični zalogaj.

Hrana je (vsaj za mesojedce) bila vrhunska, natakarji gostoljubni in tipično grško zgovorni. Skratka, restavracija v katero te povabi nekdo, ki si je vzel čas spoznati okoliš v later živi in nekdo, ki kljub zavidanja vrednem stanju na bančnem računu ne viha nos nad "vsakdanjo" kulinariko, ampak jo aktivno išče. Vsi trije enako pristopajo tudi življenju v kaotičnem mestu. Redno preživljajo čas skupaj s svojimi družinami, a ne zgolj v svojih, roko na srce, prostornih in lepih stanovanjih. Po mestu se vozijo v avtomobilih, ki ne kričijo po pozornosti, predvsem zato, ker se dobro zavedajo, da njihovi pločevini ves čas resno grozi trk s strani strastnih, vzkipljivih, nepozornih in predrznih atenskih voznikov. Skratka hrup, agresija, kaos, a tudi dobrosrčnost, zgovornost in dinamika, ki so jo vsi trije slovenski predstavniki v Panathinaikosa sprejeli in v njej pravzaprav uživajo.

Za ekipo je sledila vrnitev domov v občutno bolj mirno Ljubljano in hitro za tem odhod v Italijo, najprej v še bolj miren Videm streljaj čez mejo med Slovenijo in Italijo. Tam trenutno domujeta branilec Jaka Bijol in vezist Sandi Lovrič . Razlika v primerjavi z Atenami ne bi mogla biti bolj drastična. "Zgolj" 100.000 prebivalcev v mirnem mestecu, kjer za razliko od Aten marljivo skrbijo za stanje prav vsake zgradbe. Še več skrbi pa prebivalci tega mesta namenjajo svojemu osebnemu videzu in oblačilom, ki so brez izjeme zelo skrbno izbrana. Za razliko od Atenčanov navijači Udineseja nogometašem na ulici pristopajo bolj zadržano. Tisti, ki pa se opogumijo in ogovorijo Bijola ali Lovriča, z njima komunicirjoa na popolnoma drugačen način od strastnih Grkov.

Skoraj neobstoječe so prošnje za skupno fotografijo, pogovor pa je veliko bolj sproščen in poglobljen. Do nogometašev so izjemno spoštljivi, v stikih z njimi pa vseeno zadržano sproščeni. Tudi Bijol in Lovrič potrdita, da je tako, predvsem pa priznata, da Videm ni tipično mesto za nogometaše željne nenehnega dogajanja in blišča.

Od mirnega do poševnega

Sledil je odhod v za italijanske razmere podobno majhno mestece Pisa, kjer s svojo mlado družino živi verjetno najbolj stoičen slovenski reprezentant. Jan Mlakar je na videz vedno miren, ton njegovega glasu je na trenutke skoraj zaskrbljujoče, a v resnici pravzaprav pomirjujoče popolnoma raven. Tako je tudi mesto v katerem živi. No, razen v centru dogajanja ob najbolj slavni poševni stavbi na svetu. Tam mrgoli turistov, a mesto skupaj s svojimi prebivalci oddaja podobne vibracije kot Videm. Znova bi se lahko reklo, da kraj v katerem slovenski reprezentant živi, do potankosti odraža njegovo osebnost. Čeprav Jan in njegova žena priznata, da so jima od številnih dosedanjih postojank še vedno najbolj ljube Firenze.