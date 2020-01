Od boga pozabljen: Arda Turan prekinil z Basaksehirjem, Barca ga noče nazaj

Verjeli ali ne, Arda Turan je za turško reprezentanco zbral kar 100 nastopov, pri 32 letih pa je po podatkih Transfermarkta vreden zgolj 800 tisoč evrov. Še februarja 2016 je njegova vrednost znašala več kot 30 milijonov evrov, a je ta doživela strm padec. Razlogov za to je kar nekaj, v oči pa najbolj bodeta dva. Najprej blede predstave na igrišču, ko na Camp Nou ni uspel prenesti forme z Vincente Calderona in po katerih v vodstvu Blaugrane nanj niso več računali. Nato pa še bizaren incident v rodni Turčiji, ko se je leta 2018 stepel s priljubljenim glasbenikom Berkayjem Sahinom in mu zlomil nos. To pa še ni bilo vse. Ko ga je nekaj dni kasneje obiskal v bolnišnici, saj se mu je bojda želel le opravičiti, se mu to nikakor ni posrečilo. Pri sebi je imel namreč tudi pištolo, s katero je ustrelil v tla in s tem sprožil splošno paniko. Turan je bil kasneje obsojen na dve leti in osem mesecev zapora, a ga je sodišče oprostilo prestajanja kazni, pod pogojem, da naslednjih pet let ne zagreši nobenega zločina.

Kazalo je že, da se 32-letnik počasi poslavlja od profesionalnega nivoja, sedaj pa bo kar naenkrat znova član Barcelone. V carigrajskega prvoligaša je bil namreč posojen do konca sezone, a se je z Basaksehirjevim vodstvom uspel dogovoriti za predčasno prekinitev pogodbe. Turan je tako vsaj uradno znova član Barcelone, a bi se to, po poročanju dobro obveščene Marce, utegnilo kaj kmalu spremeniti. Vodilni na Camp Nou so nekdanjega turškega reprezentanta že obvestili, da nanj nikakor ne računajo in da naj si poišče nov klub.

Pri Marci so še zapisali, da je prvi favorit za Turanov prihod turški velikan Galatasaray. 22-kratni prvak tamkajšnjega prvenstva je letos v rezultatski krizi. V Ligi prvakov mu v zahtevni skupini s PSG-jem in Real Madridom ni uspelo priti do napredovanja, v turški Süper Ligi pa trenutno zaseda skromno sedmo mesto. Za vodilnim Sivassporjem ima deset točk zaostanka.

