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Nogomet

Od fiaska na tekmi življenja do praga enega največjih klubov sveta

München, 10. 11. 2026 19.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Loris Karius

26. maj 2018 je datum, ki bo za vedno zapisan v nogometno zgodovino. Real Madrid se je takrat podpisal pod tretji zaporedni in skupno 13. naslov v Ligi prvakov, velik delež k temu pa je prispeval vratar Liverpoola Loris Karius, ki si je privoščil dve bizarni napaki. Nemec je zdaj pristal na radarju Bayerna.

Loris Karius
Loris Karius
FOTO: AP

Loris Karius ima to nesrečo, da si bo večina nogometnega sveta njegovo kariero zapomnila po eni tekmi, ne iz dobrega, pač pa iz izredno slabega razloga. V finalu Lige prvakov leta 2018 je stal med vratnicama Liverpoola, ki se je meril z Real Madridom.

Začetek debakla je prišel v 51. minuti, ko je njegovo podajo z roko prestregel Karim Benzema, žoga pa se je od njegove noge odbila v mrežo. Redsi so rezultat hitro poravnali, Gareth Bale pa je s škarjicami poskrbel za novo vodstvo kraljevega kluba.

Liverpool je v nadaljevanju iskal ponovno izenačenje, 83. minuta pa je prinesla situacijo, ki je dokončno odločila tekmo. Bale je sprožil s slabih 40 metrov, nesrečnemu nemškemu vratarju pa je žoga spolzela med rokama in končala za njegovim hrbtom.

Loris Karius
Loris Karius
FOTO: AP

Angleški velikan je posredoval še isto poletje in na mesto prvega vratarja pripeljal Alissona, Karius pa je odšel na posojo k turškemu Bešiktašu. Tam je ostal slabi dve leti, nato kot posojen nogometaš eno leto igral za Union Berlin, zatem pa kot prost igralec okrepil Newcastle. Dres srak je v dveh letih oblekel le dvakrat, bil nato pol leta brez delodajalca, januarja 2025 pa podpisal pogodbo z nemškim drugoligašem Schalkejem.

Klub je sezono sklenil na 14. mestu, v lanski pa pometel s konkurenco in se po treh letih znova vrnil med nemško elito, kamor glede na zgodovino vsekakor tudi spada.

Loris Karius
Loris Karius
FOTO: AP

Karius je tako od vratarja, ki je po mnenju mnogih že zaključil z resnim nogometom, prišel do čuvaja mreže med nemško elito. Tam mu sicer s soigralci ne kaže najbolje, saj je Schalke na predzadnjem mestu. Situacija bi lahko bila še slabša, če med vratnicama ne bi stal 33-letnik, ki v tej sezoni kaže predstave na vrhunski ravni.

To ni ostalo neopaženo, zanj pa se je resno ogrel serijski prvak Bayern München. Dolgoletni kapetan bavarskega velikana Manuel Neuer bi namreč utegnil ob koncu sezone skleniti kariero, njegov položaj naj bi zavzel trenutno rezervni vratar Jonas Urbig, kot zamenjavo za slednjega pa naj bi si v klubu želeli prav izkušenega Kariusa.

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