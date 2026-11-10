Od fiaska na tekmi življenja do praga enega največjih klubov sveta

Loris Karius ima to nesrečo, da si bo večina nogometnega sveta njegovo kariero zapomnila po eni tekmi, ne iz dobrega, pač pa iz izredno slabega razloga. V finalu Lige prvakov leta 2018 je stal med vratnicama Liverpoola, ki se je meril z Real Madridom.

Začetek debakla je prišel v 51. minuti, ko je njegovo podajo z roko prestregel Karim Benzema, žoga pa se je od njegove noge odbila v mrežo. Redsi so rezultat hitro poravnali, Gareth Bale pa je s škarjicami poskrbel za novo vodstvo kraljevega kluba.

Liverpool je v nadaljevanju iskal ponovno izenačenje, 83. minuta pa je prinesla situacijo, ki je dokončno odločila tekmo. Bale je sprožil s slabih 40 metrov, nesrečnemu nemškemu vratarju pa je žoga spolzela med rokama in končala za njegovim hrbtom.