Od kipa Zlatana ostalo le stopalo, popravljajo ga na skrivni lokaciji

Sporni kip, čigar dom je okolica stadiona Swedbank v Malmöju, so po zadnjem napadu odstranili oziroma ga odžagali nad stopalom ter ga prepeljali na skrivno lokacijo, kjer ga nameravajo popraviti. Mestne oblasti so že napovedale, da bodo kip vrnile na podstavek, na katerem je trenutno le eno od stopal Zlatana Ibrahimovića, rojenega Malmöjčana in nekdanjega nogometaša kluba Malmö, ki so ga v domačem mestu po božje častili vse do nepričakovanega zapleta.

IBRAHIMOVIĆ

Ibrahimović, ki je v novem letu drugič v karieri postal član AC Milana, je novembra namreč vložil nekaj denarja v stockholmskega prvoligaša Hammarby in napovedal, da si želi z nekoč osovraženimi rivali postati "najboljši v Skandinaviji". Dejal je, da ne verjame, da bodo navijači Malmöja preveč razočarani, a se je močno uštel. Njegov kip je bil v zadnjih tednih tarča številnih napadov: poskusili so ga zažgati, ga porisali z grafiti, mu odrezali nos in okoli vratu nadeli straniščno desko.