Od igranja s sledilno napravo do statusa nogometne legende

Prvak angleške lige, zmagovalec angleškega pokala in superpokala, igralec sezone v Premier ligi in najboljši angleški nogometaš leta. To je le nekaj dosežkov, ki jih je po dopolnjenem 25. letu starosti, ko je prvič zaigral na profesionalnem nivoju, v dresu Leicester Cityja osvojil Jamie Vardy, ki se bo po koncu sezone poslovil od lisic.

Jamie Vardy je leta 2012 postal najdražji amaterski nogometaš na svetu. FOTO: AP icon-expand

"Leicester je za amaterskega nogometaša plačal milijon funtov. Kam smo prišli?"

To je zapis na družbenih omrežjih enega izmed navijačev Leicester Cityja, ki julija 2012 ni mogel verjeti, da je njegov najljubši klub za nogometaša, ki še nikoli ni igral na profesionalnem nivoju, odštel več kot milijon evrov. In kako je do tega prišlo? Ko je bil Jamie Vardy star 16 let, so se mu pri akademiji Sheffield Wednesdayja odrekli, sam pa je začel razmišljati, da opusti sanje o karieri profesionalnega nogometaša. Za dušo se je nato preselil v osmo angleško ligo, kjer je oblekel dres kluba Stocksbridge Park Steels, zaposlil pa se je v tovarni ogljikovih vlaken. "Delal sem opornice za invalide, pri čemer sem ves čas ob vroči peči dvigoval težke stvari, kar je zelo negativno vplivalo na moj hrbet," je o tem obdobju življenja povedal Vardy.

Jamie Vardy v dresu ekipe Stocksbridge Park Steels. FOTO: X icon-expand

Nekaj let za tem je bil udeležen v pretepu, zaradi česar je na gležnju moral nositi sledilno napravo. "Zunaj sem bil s prijateljem, ki je nosil slušni aparat, dvema moškima pa se je zdelo primerno, da ga zaradi tega zafrkavata. Nisem ponosen, da sem naredil to, kar sem, ampak svoje prijatelje bom vedno branil," je povedal Vardy, ki nato do 23. leta starosti po šesti uri popoldne ni smel biti izven meja mesta, v katerem je imel stalno prebivališče: "Če so bile gostujoče tekme daleč, sem odigral prvi polčas in se nato hitro odpeljal domov," je povedal angleški napadalec, ki se je kasneje za 18 tisočakov preselil ligo višje in oblekel dres Halifax Towna. Po odlični sezoni ga je za 170 tisočakov odkupil Fleetwood, kjer je na 40 tekmah zabil 34 golov, dobil nagrado za igralca leta in si prislužil milijonski prestop v Leicester City.

Jamie Vardy je v dresu Leicestra na 496 tekmah zabil 198 golov in prispeval 69 asistenc. FOTO: AP icon-expand

"Naš najboljši igralec vseh časov"

To je zapis na družbenih omrežjih, s katerim se je Leicester City v četrtek poslovil od Vardyja, ki bo po koncu sezone zapustil King Power Stadium. Vardy je med angleško elito debitiral leta 2014, ko je bil star 27 let, njegov največji karierni dosežek pa je prišel dve leti kasneje, ko so s soigralci spisali osupljivo pravljico in osvojili angleško prvenstvo. V nadaljevanju kariere je porušil premierligaški rekord v največ zaporednih tekmah z doseženim zadetkom, sezono 2019/20 sklenil kot najboljši strelec lige ter na evropskem in svetovnem prvenstvu branil barve angleške zastave.

"Žal mi je, da je ta dan prišel, ampak vedel sem, da enkrat bo. V tem klubu sem preživel 13 neverjetnih let. Doživeli smo veliko uspehov, bilo je nekaj padcev, ampak večina stvari je bilo pozitivnih. Hvala, da ste me sprejeli kot svojega, Leicester bo imel za vedno posebno mesto v mojem srcu. Zaenkrat je to slovo, ampak obljubim, da me boste kmalu ponovno videli. Hvala," je v posnetku, ki so ga na družbenih omrežjih delili pri Leicestru, povedal najboljši strelec v zgodovini kluba.