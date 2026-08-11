Od navijača do milijonarja: vodja Galatasarayevih ultrasov služil s preprodajo vstopnic

Poleg več kot 840.000 evrov in gotovine v več drugih valutah so policisti v osem ur in pol dolgi raciji v njegovi hiši zasegli tudi pištolo, strelivo in štiri neprebojne jopiče, je poročanje turških medijev sinoči povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Vodja ultrasov Sebahattin Sirin, ki so ga aretirali v nedeljo, je obtožen prodaje vstopnic na črnem trgu, razgrajanja na športnih stadionih in širjenja lažnih informacij.

Dan prej je sicer vodja ultrasov na družbenem omrežju X obtožil turškega pravosodnega ministra Akina Gurleka, da sodeluje pri prizadevanjih skupine znotraj države, da bi letos prvak postal Fenerbahče. Ne minister ne Galatasarayev mestni tekmec se na obtožbe nista odzvala.

Galatasaray je sicer v turškem prvenstvu slavil 26-krat, tudi v zadnjih štirih sezonah, medtem ko je Fenerbahče zadnjič zmagal v sezoni 2013/14 in je pri skupno 19 naslovih.