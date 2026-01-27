Od Neymarja do Messija: 18-letni Španec naslednji v vrsti prestopov v Pariz

Pedro "Dro" Fernandez FOTO: AP

Pedro "Dro" Fernandez je poskrbel za eno večjih presenečenj zimskega prestopnega roka. Za pičlih 8 milijonov je katalonsko prestolnico zamenjal za francosko in oblekel dres PSG-ja. 18-letnik je v začetku sezone zbudil zanimanje nogometne javnosti, ko je pri rosnih 17 letih debitiral v prestižni Ligi prvakov in postal drugi najmlajši nogometaš, ki je vpisal asistenco med evropsko elito. Dro se je ponujal kot nov produkt produkcijskega traku slovite La Masije. Kot iznenada pa je pred nekaj dnevi odjeknila novica o zanimanju aktualnih evropskih prvakov in že čez nekaj dni je mladi Španec filipinskih korenin zamenjal delodajalca. "Osemnajstletni španski vezist, ki bo nosil številko 27, je podpisal pogodbo, ki ga bo v francoski prestolnici obdržala do leta 2030, kar je povsem v skladu s športno strategijo kluba in njegovim močnim poudarkom na mladih talentih," so sporočili pri francoskem klubu.

Dro in Hansi Flick FOTO: Profimedia

Svoje nezadovoljstvo z odločitvijo nadobudnega vezista je že predhodno izrazil trener Blaugrane Hansi Flick: "Mladim igralcem iz La Masie želim povedati, da smo Barcelona, ena najboljših ekip na svetu. Dajemo jim priložnost, da trenirajo z nami, da vsak dan rastejo z najboljšimi igralci na svetu. Dajemo jim priložnost, podporo, verjamemo vanje," je dejal nemški trener, ki je Droju septembra 2025 podelil njegov debi v dresu članske ekipe. Fernandez pa zgolj nadaljuje trend selitev iz Barcelone v Pariz v zadnjih letih. Niz, ki ga je začel Neymar, nadaljeval pa tudi najboljši igralec v zgodovini katalonskih velikanov Lionel Messi.

Francoska prestolnica postaja priljubljena destinacija za katalonske talente

Malokateri mladi nogometaši so v javnosti vzbudili toliko zanimanja, kot ga je Xavi Simons. Takrat 16-letni Nizozemec je v mladinskih selekcijah Barcelone izstopal s svojim neomajnim talentom, znanim imenom in neobičajno pričesko. Simons je veljal za enega najbolj nadobudnih nogometašev generacije, ki si je začela utirati nogometno pot. Ravno ko je katalonska javnost izvedela za izvenserijskega igralca v svojih mlajših selekcijah, je sedanji igralec Tottenhama opravil prestop v Pariz, kjer se je pridružil tamkajšnji mladinski šoli. Simons zaenkrat še ni popolnoma upravičil statusa kot enega največjih talentov svoje generacije, kljub temu, da je oblekel dres veliko imenitnih klubov in redno igra za nizozemsko reprezentanco.

Xavi Simons FOTO: Twitter

Po dolgem sedenju na klopi je leta 2023 Barcelono zapustil vratar Arnau Tenas. 24-letni čuvaj mreže je dolgo časa čakal na priložnost pri svojem matičnem klubu, a je, razen nekaj drobtinic v pokalnih tekmah, ni dobil. V Parizu je sprva kazal dobre predstave, a je Luis Enrique za svojega prvega vratarja pričakovano izbral Gianluigija Donnarummo. Letos se je vrnil v Španijo, kjer si je nadel dres Villarreala. Pri rumeni podmornici spet ni zasedel mesta prvega vratarja in se bo moral za redno minutažo še boriti.

Neymar FOTO: AP

Od rekordnega prestopa do dveh dobitnikov zlatih žog

Ni veliko prestopov, ki so bolj razburkali nogometno javnost, kot selitev Neymarja iz vrst Blaugrane v PSG. Brazilski superzvezdnik je v želji, da izstopi iz sence velikega Messija, oblekel dres pariških velikanov. Aktualni evropski prvaki so za usluge Brazilca odšteli rekordnih 222 milijonov in s tem dodobra spremenili zakonitosti nogometnih prestopov v prihodnosti. Kljub izjemnim individualnim predstavam Neymar pri Parižanih nikoli ni izpolnil svojega največjega cilja, osvojitve Lige prvakov. V letih po prestopu je Brazilec sicer priznal, da se v Franciji nikoli ni počutil domačega in si je želel povratka v Katalonijo. Tudi ob slovesu je Park princev Neymarju namenil koncert žvižgov.

Lionel Messi FOTO: AP

Še bolj pa je nogometni svet zastal ob novici, da se v francosko prestolnico seli Lionel Messi. Argentinski čarovnik je iz "danes na jutri" izvedel, da pri Blaugrani zaradi finančnega stanja ne bo mogel podaljšati pogodbe in takoj se je odprla množična dirka klubov, ki so v svojih vrstah želeli enega najboljših nogometašev vseh časov. 8-kratni dobitnik zlate žoge je zaradi svojih ogromnih finančnih zahtev pristal pri PSG-ju, ki je bil eden izmed redkih klubov, ki si je lahko privoščil Messijeve usluge. Legendarna številka 10 je na Parku princev preživel dve sezoni, v katerih je osvojil 2 naslova francoskih prvakov. Tudi Messi ni bil najbolj priljubljen pri pariških navijačih.

Ousmane Dembele FOTO: AP