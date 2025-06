Od obetavnega kapetana Arsenala do zapora zaradi tihotapljenja drog

OGLAS

Nekoč perspektivni nogometaš, danes kriminalec

Jay Emmanuel-Thomas je z Arsenalom kot kapetan osvojil mladinski FA pokal, kjer je ob njem igral tudi bodoči zvezdnik Premier lige Jack Wilshere. A prav on je izstopal kot največji biser te Arsenalove generacije. Treniral je pod budnim očesom Arsena Wengerja in bil označen za naslednika Robina Van Persieja, a do prve ekipe nikoli ni zares prodrl. Preprosto ni mogel prekositi zvezdniške konkurence.

Jack Wilshere, Jay Emmanuel-Thomas in Sanchez Watt po osvojitvi mladinskega pokala FA. FOTO: Profimedia icon-expand

Po seriji posoj in selitvi v nižje lige je Emmanuel-Thomas igral za Ipswich Town, Bristol City in kasneje še za QPR, Gillingham, Livingston, Aberdeen, Morton ter celo v Indiji in na Tajskem. Med kariero je pokazal izjemne trenutke – njegov ikonični zadetek za Livingston leta 2021 s hrbtom je bil razglašen za gol sezone – toda nikoli ni dosegel ravni, ki so mu jo napovedovali.

Vzpon kriminala: finančna stiska in slabe odločitve

Na chelmsfordskem okrožnem sodišču je bil 34-letni nekdanji napadalec obsojen po tem, ko je priznal krivdo za sodelovanje v mednarodni mreži tihotapcev, pri čemer je v prevaro vpletel tudi svojo partnerico in njeno prijateljico. Polet v Bangkok, plačana vozovnica v poslovnem razredu in obljuba zlata – a namesto tega sta ženski v Anglijo prinesli štiri kovčke konoplje, opremljene z lokacijskimi sledilniki.

V sodni dvorani je njegov zagovornik poudaril, da je bil Emmanuel-Thomas vse življenje brez kazenskih točk, a se je pod pritiskom finančnih težav zlomil. Zaslužki iz preteklosti so pošli, v zadnjem obdobju pa je kot igralec škotskega drugoligaša Greenock Morton prejemal "zgolj" 710 evrov tedensko, z bonusi. "Imel si privilegij, da si živel od nogometa. A zdaj te bodo poznali le še kot kriminalca," je dejal sodnik Alexander Mills. Čeprav je prvotno zanikal krivdo in zavajal celo svojo partnerico, so dokazi – WhatsApp sporočila – pokazali jasno sliko: Emmanuel-Thomas je vodil organizirano operacijo, pri čemer je opravil celo testno izvedbo dva meseca prej. Preiskovalci sumijo, da so se njegove vezi s kriminalnim podzemljem začele že med igranjem na Tajskem. "Organizirani kriminalci so pogosto prepričljivi in ponujajo hitre zaslužke, a tveganje je izjemno visoko," je za The Athletic povedal David Philips iz britanske nacionalne kriminalistične agencije (NCA).

Globoko kesanje – a prepozno

Po obsodbi je Emmanuel-Thomas sodniku predal pismo, kjer je opisal izkušnjo kot "najbolj bolečo in oči odpirajočo" v svojem življenju. Opravičil se je družini, prijateljem in vsem, ki so ga podpirali v karieri. Njegov največji udarec? Obisk hčerke v zaporu. "To me je zlomilo – nikoli nisem želel, da me vidi v takšni luči," je zapisal.

Skica umetnice Elizabeth Cook, na kateri je Jay Emmanuel-Thomas (levo) nastopil na kronskem sodišču v Chelmsfordu prek video povezave iz okrožnega sodišča v Durhamu, kjer se je izrekel za nedolžnega zaradi uvoza drog razreda B. FOTO: Profimedia icon-expand

Na prestajanju kazni je že skoraj leto dni. Če bo njegovo vedenje ustrezno, bo odslužil le 19 mesecev. V tem času naj bi se že uveljavil kot mentor mlajšim zapornikom.

Izgubljeni potencial

Zgodba Jaya Emmanuel-Thomasa je hkrati opomin in tragedija. Nogometaš, ki je imel vse – talent, priložnosti, podporo –, a je vse to zapravil zaradi lahkomiselnih odločitev in napačnih prioritet.

Jay Emmanuel-Thomas in Glenn Whelan FOTO: Profimedia icon-expand