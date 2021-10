Od obetavnega nogometaša Southhamptona do najbolj plačanega igralca za odrasle

Danny Mountain se je soočal z resno poškodbo kolena, zaradi katere se je moral odreči obetavni karieri profesionalnega nogometaša. Kasneje je svoje poslanstvo preizkusil v tesarstvu, toda končal na povsem drugem delavnem mestu.

Svet nogometne elite je na voljo le peščici izbranim nogometašem. Po vsem svetu je nepredstavljivo število nogometnih klubov ter še večje število nogometašev. Nekaterim se uspe prikrasti v nižje kategorije velikih klubov, le redkim pa uspe narediti preskok in se ustreliti v profesionalnem nogometu. Nekateri prenehajo zaradi pomanjkanja talenta, spet drugi zaradi premalo strokovnosti, tretji zaradi poškodb – ki so jim preprečili nadaljnjo kariero. Prav slednje je bil razlog, da se je končala nogometna pravljica za Dannyja Mountaina, mladega nogometaša Southhamptona, ki so si ga želele tudi ekipe, kot so Chelsea, Arsenal ali West Ham. Bil je mlada vzhajajoča zvezda nogometa, toda zaradi poškodbe kolena, je moral stvar opustiti pri vsega 16 letih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

" Vsakih deset ali petnajst let imaš v državi takšen talent, ki tako izstopa od ostalih … in mislim, da je to lahko tvoj sin,« sta nekdanja igralca, ki sta bila tudi svetovna prvaka z Anglijo leta 1966 dejala mladeničevemu očetu. Mladega nogometaša sta videla trenirati pri vsega 12 letih. Vse skupaj se je žal klavrno končalo. Po nesrečnem spletu okoliščin se je mladenič poizkusil v tesarstvu oziroma se je začel ukvarjati z mizarstvom. Toda sreča se mu je nasmehnila, ko je s pomočjo tedanjega dekleta spoznal agenta v filmski industriji za odrasle. "Njen agent je želel, da bi se ukvarjala s pornografijo. Ni je zanimalo, vendar ji je nato predstavil podrobnosti avdicije v Londonu in jaz sem odšel z njo."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na avdiciji se je vse izšlo po načrtih. Zahvaljujoč delavnemu ritmu veliko potuje po svetu. Sprva je imel težave s tem, kako bodo stvari sprejeli v njegovi družini, kako bo to sprejela njegova mama. V družini je našel vso podporo, tako je sedaj najbolj plačan igralec v porno industriji v Veliki Britaniji. "Ko sem povedal mami, je bil sprva nekoliko presenečena. Imela je iste pomisleke, kot jih imajo mnogi ljudje. Mislila je, da bo to nekaj bednega. O vsem smo se resno pogovorili in po nekaj mesecih ni več skrbela, sploh ne," je priznal. Zaigral je v že več kot 600 filmih – uvrstil se je med prvih deset najbolje plačanih igralcev v industriji za odrasle. "Kot otrok sem sanjal, da bom postal slaven nogometaš," je pojasnil – toda slava se mu je nasmehnila na čisto drugem področju.