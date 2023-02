Od PSV-ja do HNK Gorica z nasmehom na obrazu

Na Hrvaško se je preselil s Cipra, kjer je igral za Omonijo iz Nikozije. Bolje rečeno – bil je član Omonije, saj ni dobil veliko priložnosti za dokazovanje. Razlogi v večini primerov niso bili nogometne narave. O načinu vodenja klubov z jugovzhoda Evropa bi se dalo spisati knjigo, dolgo več sto strani, razpon žanra po poglavjih pa bi bil vse od drame do komedije. Tim si je želel urejenih odnosov, to je tu našel. Zaenkrat je vse, kot so se dogovorili. Drži, da je njegov klub trenutno zadnji v hrvaškem prvenstvu, a minule štiri sezone je končal bodisi na šestem bodisi na petem mestu. Zaenkrat je za rdeče-črne zbral dva nastopa, obakrat je v igro prišel s klopi. V nedeljo se mu proti Šibeniku obeta mesto v prvi postavi.

Na intervju v Veliki Gorici, kraju 150 kilometrov oddaljenem od Ljubljane in 20 kilometrov od središča Zagreba, je pristal nemudoma. Pa čeprav nastopanje v medijih nikdar ni bilo na vrhu njegovih prioritet. Še vedno je uglajen, prijazen. Še vedno je videti telesno izjemno dobro pripravljen, ne kaže, da je pred slabim mesecem dni upihnil že 34. svečko. In ne, ni še rekel zadnje v svoji karieri. In ne, HNK Gorica ni tako slaba odločitev, kot se sliši.

In to je dobra novica, saj se napadalec iz Šempetra pri Gorici že od leta 2020 nikjer ni uspel zadržati več kot eno sezono. Istega leta je tudi nazadnje igral za reprezentanco, za katero je v 39 nastopih zabil 11 golov. Prvih sedem do leta 2011. Na začetku minulega desetletja je doživel vrhunec kariere. Takrat je bil član PSV-ja iz Eindhovna. Zanj je v 102. nastopih zabil 44 golov. Na Nizozemskem se je počutil najbolje. Tam je mreže tresel še v dresu Groningena (46 golov) in Vitesseja (41 golov). Igral je tudi v najmočnejšem nemškem prvenstvu, za Nuremberg in Augsburg je skupaj zabil osem golov.

Spremljale so ga poškodbe (leta 2018 si je zlomil nogo), nihanje forme. Tudi sam priznava, da bi kdaj lahko kaj naredil bolje. Trdi, da pritiska, mnogi so mu napovedovali vrhunsko kariero, nikdar ni čutil. V šali doda, da se je morda tudi zato vse razpletlo, kot se je. A najbolj pomembno – Tim je s svojo kariero zadovoljen, večjih obžalovanj nima. Redki so, ki se lahko pohvalijo s tem. Več pa ... le en klik stran.