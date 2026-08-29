Od sanj o Parizu do povratka v Armenijo

Nogometašem Celja se še zmeraj kolca po bolečem porazu proti Slovanu iz Bratislave. Poleg tega, da so ostali brez uvrstitve v ligo prvakov – igranje v njej je za vsakega nogometaša ena največjih časti in vrhunec kariere – so ostali tudi brez zajetne finančne injekcije ter priložnosti, da bi se pomerili z največjimi klubi evropskega nogometa.
Slovan, ki je Celjanom zasedel mesto med evropsko elito, bo tako zaigral proti aktualnim prvakom, kot sta PSG in Inter, ter drugim evropskim velikanom. Celje pa bo namesto dvobojev z najbolj slovitimi klubi igralo proti Ferencvarosu, Olympiakosu, Bayernu in drugim uglednim evropskim ekipam. Z vsem spoštovanjem – to so veliki klubi in tekme proti njim bodo za Celje še vedno nekaj posebnega. Toda razlika je vendarle očitna. Tekma proti Paris Saint-Germainu, Interju ali kateremu drugemu evropskemu velikanu bi za Celje predstavljala nekaj povsem drugega – pravi zenit v zgodovini kluba, tekma, o kateri bi se v mestu ob Savinji govorilo še dolgo po zadnjem sodnikovem žvižgu.
Toda kljub temu morajo biti navijači Celja na svoje izbrance ponosni.
Največji uspeh v zgodovini kluba
Čeprav se NK Celju ni uspelo uvrstiti v ligo prvakov, je pred grofi vseeno zgodovinska evropska sezona. Igranje v ligi Evropa je največji uspeh v zgodovini kluba. V Celje bodo prišli evropski velikani, čeprav morda ne največja imena evropskega nogometa.
Zato si nogometaši in vsi, ki so povezani z NK Celje, zaslužijo polne tribune tudi na tekmah lige Evropa. V knežje mesto bodo prišli nogometaši Olympiacosa, Red Bull Salzburga, Omonie in NEC Nijmegena. Štiri evropske tekme, ki prinašajo štiri priložnosti za velike nogometne večere in za poln stadion Z'Dežele.
Celjani se bodo v gosteh pomerili z Bayerjem iz Leverkusna, znova odpotovali v Armenijo, kjer jih čaka znanec iz kvalifikacij Ararat, evropsko pot pa bosta zaznamovala tudi bližnja gostujoča obračuna pri madžarskem Ferencvarosu in avstrijskem Sturmu iz Gradca. Točen razpored tekem in termine obračunov bo Uefa sporočila v prihodnjih dneh. Zadnji krog ligaškega dela bo na sporedu 28. januarja.
Liga prvakov je morda ostala korak predaleč, a evropska pravljica Celja se s tem ni zaključila. Grofe čakajo evropski odri, zveneča imena in večeri, o katerih so v knežjem mestu nekoč lahko le sanjali. Zdaj je na potezi mesto, da pokaže in dokaže, da si takšne evropske večere zasluži.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.