Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Od sanj o Parizu do povratka v Armenijo

Celje, 29. 08. 2026 10.21 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Celje - Slovan

Čeprav se nogometašem Celja ni uspelo uvrstiti v najelitnejše evropsko klubsko tekmovanje – ligo prvakov, je uvrstitev v "drugorazredno" ligo Evropa še vedno največji uspeh v zgodovini kluba. Grofi so si s svojimi predstavami priigrali evropsko jesen, zdaj pa je čas, da jim mesto vrne zaupanje in jih podpre s polnimi tribunami.

Nogometašem Celja se še zmeraj kolca po bolečem porazu proti Slovanu iz Bratislave. Poleg tega, da so ostali brez uvrstitve v ligo prvakov – igranje v njej je za vsakega nogometaša ena največjih časti in vrhunec kariere – so ostali tudi brez zajetne finančne injekcije ter priložnosti, da bi se pomerili z največjimi klubi evropskega nogometa.

Slovan, ki je Celjanom zasedel mesto med evropsko elito, bo tako zaigral proti aktualnim prvakom, kot sta PSG in Inter, ter drugim evropskim velikanom. Celje pa bo namesto dvobojev z najbolj slovitimi klubi igralo proti Ferencvarosu, Olympiakosu, Bayernu in drugim uglednim evropskim ekipam. Z vsem spoštovanjem – to so veliki klubi in tekme proti njim bodo za Celje še vedno nekaj posebnega. Toda razlika je vendarle očitna. Tekma proti Paris Saint-Germainu, Interju ali kateremu drugemu evropskemu velikanu bi za Celje predstavljala nekaj povsem drugega – pravi zenit v zgodovini kluba, tekma, o kateri bi se v mestu ob Savinji govorilo še dolgo po zadnjem sodnikovem žvižgu.

Toda kljub temu morajo biti navijači Celja na svoje izbrance ponosni.

Celje - Slovan
Celje - Slovan
FOTO: Luka Kotnik

Največji uspeh v zgodovini kluba

Čeprav se NK Celju ni uspelo uvrstiti v ligo prvakov, je pred grofi vseeno zgodovinska evropska sezona. Igranje v ligi Evropa je največji uspeh v zgodovini kluba. V Celje bodo prišli evropski velikani, čeprav morda ne največja imena evropskega nogometa.

Zato si nogometaši in vsi, ki so povezani z NK Celje, zaslužijo polne tribune tudi na tekmah lige Evropa. V knežje mesto bodo prišli nogometaši Olympiacosa, Red Bull Salzburga, Omonie in NEC Nijmegena. Štiri evropske tekme, ki prinašajo štiri priložnosti za velike nogometne večere in za poln stadion Z'Dežele.

Celjani se bodo v gosteh pomerili z Bayerjem iz Leverkusna, znova odpotovali v Armenijo, kjer jih čaka znanec iz kvalifikacij Ararat, evropsko pot pa bosta zaznamovala tudi bližnja gostujoča obračuna pri madžarskem Ferencvarosu in avstrijskem Sturmu iz Gradca. Točen razpored tekem in termine obračunov bo Uefa sporočila v prihodnjih dneh. Zadnji krog ligaškega dela bo na sporedu 28. januarja.

Liga prvakov je morda ostala korak predaleč, a evropska pravljica Celja se s tem ni zaključila. Grofe čakajo evropski odri, zveneča imena in večeri, o katerih so v knežjem mestu nekoč lahko le sanjali. Zdaj je na potezi mesto, da pokaže in dokaže, da si takšne evropske večere zasluži.

liga prvakov celje

Zdaj je tudi uradno: Liverpool za Barcolo odštel skoraj 150 milijonov evrov

Odvetniki Uefe proti Infantinu

24ur.com Celjani navdušili nogometno Evropo, za senzacijo je zmanjkalo nekaj sreče
24ur.com Žiga Mlakar: Želeli bi si evropskih skalpov, a realnost je drugačna
24ur.com 'V Parizu je prostor za dva vrhunska nogometna kluba'
24ur.com 'Že od žreba sem se veselil vrnitve v Ljubljano'
24ur.com Čeferin: Absolutno je City favorit, kar pa še ne pomeni, da bo tudi prvak
24ur.com Lukaku: Zares beden občutek, toda vrnili se bomo!
24ur.com 'Upamo, da je evropsko prvenstvo prebudilo navijače'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Ne boste verjeli, koliko se otrok nauči med čisto običajnim nakupovanjem v trgovini
Ne boste verjeli, koliko se otrok nauči med čisto običajnim nakupovanjem v trgovini
Prvi metuljčki in velike otroške ljubezni: kako spremljati otroka skozi zaljubljenost
Prvi metuljčki in velike otroške ljubezni: kako spremljati otroka skozi zaljubljenost
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
zadovoljna
Portal
Vedno se zbudite med 3. in 4. uro zjutraj? Niste edini
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Zakaj imate po dopustu težave s prebavo? Strokovnjaki razlagajo, kaj se dogaja v telesu
Zakaj imate po dopustu težave s prebavo? Strokovnjaki razlagajo, kaj se dogaja v telesu
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
vizita
Portal
Šlo naj bi za 'čudežno' kremo, ki pa ji je uničila kožo
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
cekin
Portal
50.000 evrov dediščine: kaj bi z njimi storili vi?
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
moskisvet
Portal
Med njima je 33 let: Mislijo, da je njegova hči, v resnici pa je njegovo dekle
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
Konec skrivanja? Jakov in Džejla ujeta skupaj v Zagrebu
Konec skrivanja? Jakov in Džejla ujeta skupaj v Zagrebu
Zakaj si tvoji možgani sovražnike zapomnijo bolje kot prijatelje
Zakaj si tvoji možgani sovražnike zapomnijo bolje kot prijatelje
dominvrt
Portal
Večina ga čisti preredko: kako pogosto očistiti filter pralnega stroja
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Ustvarite lastno mini farmo gob
Ustvarite lastno mini farmo gob
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
okusno
Portal
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
voyo
Portal
Ježek Sonic
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
Diana
Diana
Chips
Chips
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907