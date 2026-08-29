Od sanj o Parizu do povratka v Armenijo

Nogometašem Celja se še zmeraj kolca po bolečem porazu proti Slovanu iz Bratislave. Poleg tega, da so ostali brez uvrstitve v ligo prvakov – igranje v njej je za vsakega nogometaša ena največjih časti in vrhunec kariere – so ostali tudi brez zajetne finančne injekcije ter priložnosti, da bi se pomerili z največjimi klubi evropskega nogometa.

Slovan, ki je Celjanom zasedel mesto med evropsko elito, bo tako zaigral proti aktualnim prvakom, kot sta PSG in Inter, ter drugim evropskim velikanom. Celje pa bo namesto dvobojev z najbolj slovitimi klubi igralo proti Ferencvarosu, Olympiakosu, Bayernu in drugim uglednim evropskim ekipam. Z vsem spoštovanjem – to so veliki klubi in tekme proti njim bodo za Celje še vedno nekaj posebnega. Toda razlika je vendarle očitna. Tekma proti Paris Saint-Germainu, Interju ali kateremu drugemu evropskemu velikanu bi za Celje predstavljala nekaj povsem drugega – pravi zenit v zgodovini kluba, tekma, o kateri bi se v mestu ob Savinji govorilo še dolgo po zadnjem sodnikovem žvižgu.

Toda kljub temu morajo biti navijači Celja na svoje izbrance ponosni.