Od Slovencev le Žugelj z Bodö/Glimtom v boju za končnico

Norvežani so v zadnjem krogu gostovali v Nici proti doslej predzadnji ekipi in igrali 1:1. Ko so povedli v 54. minuti, uspešen je bil Fredrik Andre Bjoerken, je kazalo, da bodo neposredno napredovali v osmino finala, a jim je to preprečil Badredine Bouanani, ki je izid izenačil v 74. minuti. Bodö/Glimt, pri katerem je Nino Žugelj igral od 89. minute, je tako ostal tik za osmerico, ki si je priborila neposredno osmino finala, končal je na devetem mestu.

RFS iz Rige se v gosteh proti Dinamu v Hamburgu ni potegoval za ničesar pomembnega, domača ekipa je bila že zunaj vseh kombinacij za nadaljevanje evropske poti. Slavili pa so vseeno Ukrajinci, Oleksandr Pihaljonok je dosegel edini gol na tekmi, in sicer v 76. minuti. Žiga Lipušček je za RFS igral celo tekmo.