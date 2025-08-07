Od tarče posmeha do enega najbolje plačanih nogometašev

Darwin Nunez se je med zvezde izstrelil v dresu portugalske Benfice in si pred tremi leti prislužil 85-milijonski prestop v Liverpool, kjer ni dosegel visokih pričakovanj. Na 143 tekmah je vknjižil 40 zadetkov, navijačem redsov pa bo v spominu ostal predvsem zaradi številnih zapravljenih priložnosti, ki bi jih bilo na prvi pogled težje zgrešiti kot zadeti.

Klub iz Merseysida je v poletnem prestopnem roku za 95 milijonov okrepil Hugo Ekitike, pogajajo pa se še o prestopu Alexandra Isaka, za katerega bi utegnili Newcastlu nakazati tudi do 150 milijonov. Ob tem je postalo jasno, da Nunez ni več v načrtih Liverpoola, ki pa je uspel priti do odličnega dogovora z Al Hilalom, ki bo urugvajskega napadalca kupil za 53 milijonov.