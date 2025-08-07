Od tarče posmeha do enega najbolje plačanih nogometašev

Svetli način
Riad, 07. 08. 2025 12.13

A.M.
Darwin Nunez se bo kmalu iz Liverpoola preselil k Al Hilalu, kjer bo postal eden najbolje plačanih nogometašev prvenstva. Aktualni angleški prvak bo za 26-letnega urugvajskega napadalca, ki se v rdečem dresu ni proslavil, prejel 53 milijonov evrov.

Darwin Nunez
Darwin Nunez FOTO: AP

Darwin Nunez se je med zvezde izstrelil v dresu portugalske Benfice in si pred tremi leti prislužil 85-milijonski prestop v Liverpool, kjer ni dosegel visokih pričakovanj. Na 143 tekmah je vknjižil 40 zadetkov, navijačem redsov pa bo v spominu ostal predvsem zaradi številnih zapravljenih priložnosti, ki bi jih bilo na prvi pogled težje zgrešiti kot zadeti.

Klub iz Merseysida je v poletnem prestopnem roku za 95 milijonov okrepil Hugo Ekitike, pogajajo pa se še o prestopu Alexandra Isaka, za katerega bi utegnili Newcastlu nakazati tudi do 150 milijonov. Ob tem je postalo jasno, da Nunez ni več v načrtih Liverpoola, ki pa je uspel priti do odličnega dogovora z Al Hilalom, ki bo urugvajskega napadalca kupil za 53 milijonov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V zgodovini je le pet igralcev Liverpool zapustilo za višji znesek. Philippe Coutinho je v Barcelono prestopil za 135 milijonov, Luis Suarez prav tako v Barcelono za 83 milijonov, Luis Diaz v Bayern za 70 milijonov, Raheem Sterling v Manchester City za 64 milijonov, Fernando Torres pa v Chelsea za 59 milijonov.

Nunez je v mestu Beatlov tedensko v žep pospravil 160 tisočakov, pri Al Hilalu pa bo prejemal skoraj trikrat več. S 460 tisočaki na teden bo postal eden najbolje plačanih igralcev savdskega prvenstva, hkrati pa se bo tudi na lestvici svetovnih nogometnih zaslužkarjev pomaknil zelo visoko.

