Od tekem s 'Fenomenom' do stav in hišnega pripora zaradi marihuane

Italijanska tiskovna agencija Ansa, ki se sklicuje na lokalni časnikGazzetta di Parma, je poročala, da je nameraval Luigi Sartor skupaj s 46-letnim sostorilcem Marcom Mantovanijempridelati vsaj dva kilograma marihuane.

Nekaj časa so preiskovalci preiskovali dejavnost, ki se je odvijala v zapuščeni hiši. Dejavnost je sprožila zanimanje varuhov reda, potem ko so zahtevali podvojitev moči električnega števca. Poleg tega so ponoči iz razpok stavbe svetile luči notranje razsvetljave in zunaj je bilo moč zaznati nenavaden vonj. Agenti so zadnji odgovor dobili pred približno desetimi dnevi, ko so simulirali rutinski cestni pregled avtomobila nekdanjega nogometaša in zaznali enako aromo marihuane v vozilu, je še poročala Ansa.

Sartor, ki je med nogometno kariero nosil tudi majice Parme, Vicenze, Interja, Genoe in Verone, je na zaslišanju pred sodnico Beatrice Purita izkoristil pravico do molka in je zdaj v hišnem priporu. Sartorjevo ime se je v zadnjih letih pojavljalo tudi v povezavi z najodmevnejšo afero prirejanja izidov nogometnih tekem v italijanskih ligah, tako imenovano "afero calcioscommesse".