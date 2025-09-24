Od težavnega bedaka do zlatega junaka

Ousmane Dembele je najboljši nogometaš minule sezone. Nobeno presenečenje, saj je na 53 tekmah sodeloval pri 51 zadetkih in s Paris Saint-Germainom osvojil Ligo prvakov, francosko prvenstvo, francoski pokal in francoski superpokal. Na kratko, bil je fenomenalen, čeprav se je dolgo zdelo, da ne bo nikoli uresničil svojega potenciala.

Ousmane Dembele je bil že v svojih otroških letih označen kot velik talent, njegova prva leta v profesionalnem nogometu pa so zaznamovale težave. Tudi po 35 milijonov evrov vrednem prestopu iz Stade Rennesa v Borussio Dortmund leta 2016 je pokazal svojo problematično plat. V Nemčiji je odigral fantastično sezono, po kateri je pristal na radarju Barcelone.

Ousmane Dembele FOTO: AP icon-expand

Da bi si izboril selitev v Španijo, je brez opravičila izostal s treningov. Poleg tega je v najetem stanovanju v Dortmundu pustil nered in moral lastniku za čiščenje plačati 10 tisočakov. Takrat s(m)o ga mediji opisovali kot problematičnega profesionalca s pomanjkanjem discipline, česar danes sam ne zanika. Oboževal je hitro prehrano, kako pa je izgledal njegov običajen dan? "Prišel sem s treninga, igral NBA 2K (košarkarsko videoigro, op. a.) in gledal televizijo. Bil sem mlad, delal sem napake. Danes vem, da bi moral stvari početi drugače," je nekaj let pozneje povedal Dembele. Do prestopa v Barcelono je prišlo 25. avgusta 2017, natanko 420 dni po tem, ko je oblekel dres Borussie, ki je zanj dobila vrtoglavnih 148 milijonov, čeprav je bil po podatkih Transfermarkta takrat vreden vsega 33 milijonov. A vodilni možje katalonskega velikana so v nogometašu, ki je v tistem trenutku postal drugi najdražji igralec v zgodovini, videli nekaj posebnega. "On je boljši kot Kylian Mbappe," je takrat o Dembeleju povedal predsednik blaugrane Joan Laporta.

Ousmane Dembele FOTO: AP icon-expand

Res, da je bil v minuli sezoni boljši od rojaka, a v Barceloni je bil daleč od tega. Xavi Hernandez, ki je moštvo vodil med letoma 2021 in 2024, je Francoza hitro posedel na tribuno, Dembele pa se v šestih letih v katalonski prestolnici ni uspel niti približati visokim pričakovanjem. Na 185 tekmah je sodeloval pri 81 zadetkih, zaradi 14 različnih poškodb pa ni bil na voljo kar 784 dni. Ko je bil zdrav, je velikokrat zamujal na treninge, zaradi svojega odnosa pa se je pogosto znašel pod plazom kritik, ki so mu prišle do živega. "Prebral sem vse, vsak naslov. Dovolil sem, da me je to vleklo navzdol. Danes bolj poslušam svoje telo in svoje trenerje," obdobje v Španiji zdaj opisuje Dembele.

Ousmane Dembele FOTO: AP icon-expand

Rešilno bilko mu je leta 2023 ponudil PSG, ki ga je odkupil za 50 milijonov. Zavedal se je, da kljub svojemu potencialu tam ne bo prvi zvezdnik, saj so bile v francoski prestolnici takrat vse oči uprte v Mbappeja. Ta je lani uresničil svoje sanje in prestopil v Real Madrid, trener PSG-ja Luis Enrique pa je Dembeleju dejal, da bo moral začeti svojim številnim asistencam dodajati še zadetke. Trenerski štab mu je pogosto povedal, da bi lahko v primeru, da izkoristi spodoben odstotek priložnosti, ki jih ustvari sam, klub pripeljal do kolektivnega uspeha, ki bi utegnil njemu prinesti tudi kakšne individualne nagrade. Morda celo zlato žogo. To se je na koncu uresničilo, čeprav začetek minule sezone ni veliko obetal.

Luis Enrique in Ousmane Dembele FOTO: AP icon-expand

Septembra lani sta se Dembele in Enrique sporekla, kar je privedlo do tega, da je Dembele v drugem krogu Lige prvakov, ko je PSG gostoval pri Arsenalu, ostal v Parizu. "Ko igralec ne izpolni svojih obveznosti, se lahko zgodi kaj takega. Najboljša stvar, ki sem jo storil, je bila, da ga nisem uvrstil v ekipo proti Arsenalu, čeprav je bila ta odločitev deležna številnih kritik. To je moja najboljša odločitev leta, ostalo je naredil sam," zdaj na to potezo gleda španski nogometni strokovnjak. S tem se težave še niso zaključile, saj je konec novembra v petem krogu Lige prvakov gostovanje pri Bayern Münchnu po slabi uri sklenil z rdečim kartonom. Na naslednjih dveh ligaških obračunih je PSG dvakrat presenetljivo remiziral, Dembele pa je ob koncu obeh tekem v igro vstopil s klopi, saj je Enrique menil, da je bil nekoliko nezbran in potreboval psihični počitek. Sledila je tekma proti Salzburgu, ki jo je izpustil zaradi kazni, v nadaljevanju sezone pa je igral kot prerojen.

Ousmane Dembele FOTO: AP icon-expand

Do začetka aprila je na 24 tekmah dosegel kar 29 zadetkov in v tem obdobju je postalo jasno, da bo Dembele, če s svojimi soigralci osvoji Ligo prvakov, nagrajen z zlato žogo. V četrtfinalu je na obeh tekmah proti Aston Villi prispeval po eno asistenco, na prvi polfinalni tekmi proti Arsenalu zabil edini gol na tekmi, na povratnem obračunu pa v statistiko vpisal podajo. Ostala je le še finalna tekma proti Interju, na kateri so Parižani slavili s 5:0, Dembele pa se je podpisal pod dve asistenci. Evropska nogometna zveza Uefa ga je izbrala za najkoristenjšega igralca sezone Lige prvakov, enako nagrado pa je prejel v domovini, kjer je s soigralci osvojil vse tri francoske lovorike in sezono sklenil kot najboljši strelec prvenstva. Podelitev zlate žoge je bila tako le še formalnost. Jasno je bilo, da si zlato žogo zasluži Dembele, čeprav so nekateri upali na novo presenečenje.

Ousmane Dembele FOTO: AP icon-expand