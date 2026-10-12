Zlato jim prineslo oprostitev vojaškega roka, slavje pa val kritik

V Južni Koreji je služenje vojaškega roka obvezno, vendar sistem, uveden leta 1973, predvideva izjeme za vrhunske športnike in umetnike. Oprostitev lahko pridobijo športniki, ki osvojijo olimpijsko medaljo ali zlato na azijskih igrah, ter umetniki, ki zmagajo na določenih priznanih tekmovanjih.

Oprostitev obveznega služenja vojaškega roka so si južnokorejski nogometaši zagotovili z zmago nad Japonsko (1:0) v finalu azijskih iger.

"Ne bo mi treba služiti vojaškega roka," je po zmagi dejal Lee Gi-hyuk, kapetan ekipe na azijskih igrah. Branilec je razkril, da bi se moral v primeru poraza na služenje vojaškega roka javiti že devet dni pozneje. Polemiko je dodatno zaostril še videoposnetek, na katerem se mladi napadalec Newcastla Park Seung-soo široko nasmejan pojavi z nagnjeno vojaško kapo med slovesnostjo ob odpustu.