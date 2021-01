Odegaard v London po novo priložnost za dokazovanje

Londonski Arsenal in madridski Real sta se dogovorila, da bo norveški vezist Martin Odegaard do konca sezone kot posojeni nogometaš igral za Londončane. Mladi Norvežan pri Zinedinu Zidanu ni dobil prav veliko priložnosti za igro in upa, da bo pri Mikelu Arteti drugače.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Martin Odegaard je član madridskega Reala od leta 2015, a je le redko dobil priložnost za igro. Tako je bilo tudi v tej sezoni, saj pri Zinedinu Zidanu ni dobival priložnosti, zato je sam zahteval, da mu poiščejo novo sredino. Poleg Odegaarda je pred kratkim galaktike zapustil še en mladi igralec, ki ni bil zadovoljen s svojim statusom v klubu. Luka Jović, mladi srbski napadalec, se je vrnil v svoj nekdanji klub v Bundesligi. Znova je oblekel dres Eintrachta iz Frankfurta, kjer se je znova zelo dobro znašel. Arsenal bo za Odegaarda že četrti klub, kateremu ga Španci posojajo. "Martin je nogometaš, ki ga zelo dobro poznamo. Kljub temu da je še zelo mlad, že lep čas igra na vrhunski ravni," je o novi okrepitvi povedal Arsenalov trener Mikel Arteta, ki dodaja, da bo Odegaard ekipi dodal tisto, kar potrebuje za učinkovitejši napad. In kot kaže, bo dobil tudi nekaj več minutaže, kot je bil to primer pri Realu. Le 22-letni nogometaš je zbral že 25 nastopov za norveško reprezentanco. icon-expand