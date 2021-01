Odegaardova saga dobiva nadaljevanje: Norvežan zopet pri izhodnih vratih Reala

V sezoni 2019/2020 je Martin Odegaard v vseh tekmovanjih za Real Sociedad prispeval sedem zadetkov in devet asistenc, kar je bil njegov najbolj odmeven izkupiček v članski konkurenci. Pri Realu so ga zato pred sezono pripeljali nazaj in obenem zatrjevali, da ga ne nameravajo več posojati, saj naj bi bil dokončno zrel za prvo ekipo, a je (znova) ostalo zgolj pri praznih besedah. 22-letnik je letos za galaktike zbral vsega devet nastopov, le pet tekem je začel v prvi postavi.

Zato je vse bolj verjetno, da bo Odeegard odšel na še četrto posojo, odkar je leta 2015 kot velika spletna senzacija podpisal za Madridčane.Sky Sports poroča, da so se zanj ogreli pri Arsenalu, kjer imajo v tej sezoni velike težave predvsem na položaju "desetke", ki je Odegaardu pisan na kožo. Sky še poroča, da si Norvežana v svojih vrstah želi tudi Mikel Arteta, a ga pri Realu niso pripravljeni prodati, tako da ga bodo Londončani lahko dobili zgolj na posojo do konca sezone. Se pa za Odegaarda zanima še kar nekaj angleških klubov, tudi Leicester City, ki mu gre letos odlično in se zaenkrat bori celo za naslov prvaka.

Španski mediji, med njimi tudi dobro obveščena Marcain AS, dodajo, da so se za 22-letnega kreatorja igre zopet ogreli tudi pri Real Sociedadu. Odegaard je, kot poroča AS, kar sam poklical vodilne može Baskov in jih vprašal, ali so ga pripravljeni zopet sprejeti medse. Ker je dobil pritrdilen odgovor, je norveški reprezentant nato na vodstvo trenutnega kluba naslovil željo, da že v zimskem prestopnem roku zapusti Santiago Bernabeu.

Trener Arsenala Arteta je sicer v četrtek dopoldan na novinarski konferenci odgovarjal tudi na vprašanja, povezana s prestopnim rokom, na Odegaardov prihod pa ni namignil. "Imamo težave na obrambnih bočnih pozicijah. Kieran Tierneyje naš edini pravi levi bok, sicer lahko tam po potrebi zaigrata tudi Ainsley Maitland-Nilesin Bukayo Saka, a kljub temu iščemo nove rešitve."Nedavno je sicer Emirates zapustil Mestu Özil, ki bo v kratkem podpisal za turški Fenerbahče, vodilni Arsenalovi možje pa si Odegaarda želijo prav kot njegovo zamenjavo.