Oderuški angleški klubi: pravo malo bogastvo za spremstvo nogometašev

V brezčutnosti prednjači londonski West Ham United, ki sicer velja za delavski klub, saj za spremstvo otrok računa skoraj 800 evrov. "Poleg prihoda na igrišče in držanja za roke nogometaše, klubi v glavnem nudijo še drese, avtograme, slikanje z zvezdniki, seveda vse je potrebno plačati," piše otoški BBC, ki se odkrito zgraža ob teh podatkih. "Pri nekaterih klubih vlada politika, da morajo starši otrokom kljub vsemu kupiti karto. Pri londonskem Fulhamu celo zahtevajo, da starši otrokom predčasno kupijo klubski dres. Ob vsem napisanem je lahko posamezna družina v zelo kratkem času ob 1000 evrov."

Vsaj v tem primeru so veliko bolj človeški otoški velikani kot so Chelsea, Manchester United in Manchester City ter Liverpoolin Arsenal. "Največji klubi v Angliji odhod na igrišče in držanje za roke ne zaračunavajo posebej. To je njihovo darilo za člane klubskega podmladka in tudi otroke različnih fun klubov," dodajaBBC.