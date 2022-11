Martinez bo še zadnjič poskusil zmagati z zlato belgijsko generacijo

Belgija je trenutno uradno druga najboljša reprezentanca na svetu, čeprav 'rdeči vragi' v vsej svoji zgodovini še niso osvojili velikega tekmovanja, če ne štejemo naslova na olimpijskih igrah davnega leta 1920. Belgijska zlata generacija že vsaj desetletje obljublja velike zmage, ampak jih je do zdaj redko tudi dostavila. Po tretjem mestu na svetovnem prvenstvu leta 2018 se čas izteka in na zadnjem velikem turnirju pod taktirko selektorja Roberta Martineza bo za uspeh veljala zgolj osvojitev najbolj slavnega pokala v nogometu.

Španec Roberto Martinez je na selektorsko klop Belgije stopil leta 2016 in od takrat taktične postavitve na igrišču ni občutno spremenil. 3-4-3 je preverjen recept, ampak v zadnjih šestih letih je prišlo do velikih kadrovskih sprememb, predvsem v obrambi. Vincent Kompany je zdaj trener v Angliji, Thomas Vermaelen pa Martinezov pomočnik v reprezentanci. V osrčju obrambe sicer še vedno igrata 33-letni Toby Alderwireld in 35-letni Jan Vertonghen, ampak oba sta se vrnila v belgijsko ligo, kjer nameravata zaključiti bogati karieri. Belgija je SP leta 2018 zaključila na tretjem mestu po tem, ko je v polfinalu izgubila proti Franciji (0:1), na tekmi za tretje mesto pa premagala Anglijo (2:0). Leta 2014 so v Braziliji izpadli v četrtfinalu proti Argentini, ki jih je enako kot Francija premagala z zgolj enim zadetkom. Na minulih dveh Eurih so Belgijci tudi izpadli v četrtfinalu. Kevin de Bruyne je še vedno kreativno srce moštva in vse se vrti okoli igralca Manchester Cityja. Eden Hazard, ki je blestel v Chelseaju ob prihodu Martineza na mesto selektorja, je od prihoda v Real Madrid le bleda senca včasih enega najboljših igralcev na svetu. Kljub temu Martinez še vedno upa, da lahko oživi nekdaj velikana evropskega nogometa. "Eden lahko Belgiji še vedno ponudi ogromno. Vprašanje je ali bo lahko igral 90 minut, in če lahko zdrži sedem tekem v tako kratkem času. Nihče si ne zatiska oči. Eden že dolgo časa ni igral redno in to pusti posledice," je o trenutnem stanju nekdaj največjega belgijskega zvezdnika dejal njegov selektor.

Belgija nastopa v skupini F skupaj s Hrvaško, Marokom in Kanado. Skupina se v izločilnih bojih križa s skupino E, kjer nastopajo Kostarika, Nemčija, Japonska in Španija.

Zlata generacija belgijskega nogometa je torej vse starejša in časa za izpolnitev neverjetnega potenciala je vse manj. Martinez je že napovedal, da bo po prvenstvu zapustil selektorsko mesto in njegov naslednik še ni znan. Ena stvar je jasna, Belgijci so dovolj kakovostni, da zapretijo vsaki reprezentanci in celo osvojijo to prvenstvo, ampak imajo tudi dovolj neuspehov za seboj, da pokala ne pričakujejo, temveč nanj zgolj upajo.

icon-expand Skupine in izločilni boji SP v nogometu FOTO: Sofascore.com

Prednost: Uigranost, saj okostje reprezentance igra skupaj že več kot desetletje, kakovosti imajo tudi dovolj, vprašanje je zgolj ali bodo uspeli tesne poraze v izločilnih bojih velikih tekmovanj proti velikim reprezentancam končno spremeniti v zmage. Slabost: Obramba. Vertonghen, Alderweireld in Dedryck Boyata so se vsi vrnili v domačo ligo, kar je jasen znak, da so njihove kariere počasi v zatonu. Glavni zvezdnik: Kevin de Bruyne, ki je ob enem tudi eden največjih zvezdnikov na svetu, vodja v slačilnici in general na igrišču. Njegove podaje so izjemno natančne, streli od daleč mogoče še bolj. Brez njega Belgija nima resničnih možnosti za uspeh, z njim pa bi vsaka druga reprezentanca na prvenstvu bila občutno močnejša. Naslov lahko osvojijo, če ... končno dosežejo svoj potencial. Belgijci imajo izkušene in kakovostne igralce v prvi enajsterici, za njimi pa kakovost igralcev na klopi občutno pade. To pomeni, da so igralci, ki jih Martinez na igrišče pošlje od prve minute tisti, ki bodo morali odigrati najboljši turnir v svojih karierah. Bojijo se, da ... njihov najboljši strelec Romelu Lukaku ne bo pravočasno okreval po poškodbi leve noge in bo poleg prvih dveh tekem izpustil tudi potencialne izločilne boje.