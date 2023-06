'Odhodi igralcev v Savdsko Arabijo niso razlog za strah v Evropi'

Poudaril je še, da savdski klubi z vlaganjem v prestope igralcev, ki so pri koncu svojih karier, delajo napako. Cristiano Ronaldo in Karim Benzema sta med drugimi dva od igralcev, ki bodo z igranjem v Savdski Arabiji zaslužili ogromne vsote denarja, medtem ko sta na primer Luka Modrić in Lionel Messi zavrnila savdske ponudbe.

Vsi štirje nogometaši so od leta 2008 pobrali vse zlate žoge in so stari najmanj 35 let. Pri televiziji Nos so zato Aleksandra Čeferina vprašali, ali ga takšen trend selitev v Savdsko Arabijo skrbi. "Ne, ne, ne," je dejal in poudaril: "Mislim, da je to glavna napaka nogometa v Savdski Arabiji."