Odhodi se nadaljujejo: Torino zapuščata tudi Morata in Bernardeschi

Potem ko sta se v prejšnjem krogu italijanskega prvenstva od svojih navijačev poslovila Giorgio Chiellini in Paulo Dybala, je bolj ali manj jasno, da to ne bosta edina odmevna odhoda iz Juventusa to poletje. Stara dama, kot poročajo španski mediji, namreč ne namerava odkupiti Alvara Morate, ki je bil zadnji dve sezoni posojen s strani madridskega Atletica. Pogodba se izteče tudi Federicu Bernardeschiju.

Juventus bo imel po koncu sezone možnost, da za 35 milijonov evrov od Atletica odkupi Alvara Morato, a se to po vsej verjetnosti ne bo zgodilo, poroča Marca. Španskega napadalca se zato močno povezuje s selitvijo v Barcelono, kjer v prvi vrsti ciljajo na Roberta Lewandowskega. Če pa bo Poljak še za eno leto ostal na Bavarskem, bodo pri Blaugrani svoje moči usmerili prav v Morato, še dodajo različni španski mediji. 29-letnik je za Juve igral v dveh obdobjih. Najprej med letoma 2014 in 2016, ko je na Apeninskem polotoku osvojil dve dvojni kroni, vmes pa leta 2015 izgubil v finalu Lige prvakov prav proti Barceloni. Morata se je nato v Torino vrnil leta 2020, in sicer kot posojeni nogometaš Atletico Madrida, pri katerem nanj več kot očitno ne računajo več. Njegova tržna vrednost je po podatkih Transfermarkta trenutno ocenjena na 30 milijonov evrov. icon-expand Alvaro Morata bo poleti iskal novega delodajalca. FOTO: Uefa.com Prestolnico Piemonta bo po vsej verjetnosti poleti zapustil tudi italijanski reprezentant Federico Bernardeschi. 28-letnik naj bi si sicer želel podaljšati pogodbo, a so mu v črno-belem delu Torina dali vedeti, da bo, če jo bo podpisal, v prihodnje igral bolj obstransko vlogo, poroča portal Football Italia, ki se pri tem sklicuje na svoje vire znotraj kluba. Bernardeschi je v Juventus prišel pred petimi leti iz Fiorentine za 40 milijonov evrov. Doslej je za klub zbral 182 nastopov in 12 golov. Lansko poletje je z Italijo slavil naslov evropskega prvaka, letos pa si bo po vsej verjetnosti iskal novega delodajalca. Glede na to, da bo na voljo brez odškodnine, mu snubcev zagotovo ne bo manjkalo.