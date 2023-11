Odkar je prišel Messi, ima MLS veliko večji vpliv

Španski nogometaš José Antonio Martínez se je medijem razgovoril o tem, kakšno je njegovo življenje v ZDA in kako je prihod dobitnika letošnje nagrade zlata žoga vplival na nogometno prvenstvo v Ameriki. Član FC Dallasa je pojasnil: "Ko so prišli in tukaj zaigrali, je bilo noro. Še nikoli nisem videl česa takega." Govora je se veda o veliki trojici, ki je v letošnji sezoni okrepila ekipo Inter Miami. Lionel Messi , Jordi Alba in Sergio Busquets so nogometaši, ki so poskrbeli, da se veliko piše tudi o nogometu čez lužo. "Mislim, da je navijačev tega športa čedalje več, a vsekakor še vedno ni na ravni drugih tekmovanj. Vsaj tukaj v Dallasu. Odkar je Leo (Messi) prišel v ligo, lahko vidite, da je ta šport postal veliko bolj vpliven. Ko smo na primer igrali proti ekipi Inter Miami v Ligaškem pokalu, je mesto povsem ponorelo. Število otrok, ki si želijo igrati nogomet, se iz leta v leto povečuje, po mojem bodo številke le še rasle, sploh zaradi svetovnega prvenstva, ki bo leta 2026 v Severni Ameriki."

"Sam imam veliko argentinskih soigralcev, ki pripovedujejo, koliko medijske pozornosti je namenjene ligi MLS v Južni Ameriki. Celo več kot ostalim klubom v argentinski ligi, na primer. To se mi sicer zdi precej šokantno. Vidi se, da so ljudje zelo zainteresirane za tukajšnje dogajanje. Če navedem še en primer, ko je ekipa iz Miamija prišla sem, je ta, da so bile cene vozovnic nore, cene prenočišč pa so se dvignile vnebo. Česa takšnega še nisem videl. Zelo se veselim naslednjega prestopnega roka, da vidim, katera zveneča imena še lahko pripeljejo v ta projekt. Koga je sposobna privabiti konkurenca. Dobra stvar vsega je, da pri igralcih, kot so Messi, Busquets ali Alba, vidimo, da so sem prišli z željo, da še naprej tekmujejo in igrajo na najvišjem nivoju. Da prenesejo to konkurenčnost , da jo pokažejo na vsaki tekmi, ker je to nekaj, česar si pač vajen. Toda kljub vsemu so stvari tukaj nekoliko zapletene, težko je najti ekipo, ki dejansko drži visok tempo vseh 90 minut in to na vsaki tekmi. Sezona je dolga, včasih izgubiš fokus, ker zelo težko vidiš končni cilj," še pove.