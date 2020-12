Odličen debi Stojanovića: zmaga proti drugouvrščeni Lokomotivi

Nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović je klub iz glavnega mesta Bolgarije, ki slovi po bogati nogometni tradiciji, prevzel v začetku novembra, in sicer v nič kaj rožnatem položaju. Potem ko se je klub znašel v finančnih težavah so se ob slabih rezultatih vodilni možje odločili, da poiščejo zamenjavo za Georgija Todorova – uzrli so se po človeku, ki je Levski uspešno vodil že v preteklosti – Slaviši Stojanoviću. Ta se je najprej moral soočiti z novo realnostjo – novim koronavirusom, ki je dodobra zdesetkal tudi ekipo Levskega, tako da je Ljubljančan na debiju nastopil s precej okrnjeno zasedbo.

Stojanović je povratek na klop Levskega začel odlično – z zmago proti drugouvrščeni ekipi prvenstva. Ekipi sta sicer odigrali zaostalo tekmo 12. kroga, Levski pa je na domačih tleh slavil z golom 22-letnega nizozemskega napadalca Nigela Robertha iz enajstmetrovke. Levski je tako z zmago prekinil serijo treh zaporednih ligaških porazov in v Parvi ligi zmagal sploh prvič po 19. septembru.

Izid:

Levski Sofija - Lokomotiva Plovdiv 1:0 (1:0)

Robertha 36./11-m