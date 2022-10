Odličen uvod Arsenala, a Arteta opozarja: Prostora za napredek je ogromno

Arsenal je pot do zmage proti aktualnemu norveškemu prvaku tlakoval v prvih 27 minutah, po katerih je že vodil z 2:0. V nadaljevanju večera zmagovalec ni bil več pod vprašajem. Končni izid je po miniaturi Gabriela Jesusa postavil Fabio Vieira , ki postaja vse pomembnejši član zasedbe Mikela Arteta .

Arsenal je v domačem prvenstvu prejšnji konec tedna ugnal večnega rivala Tottenham, v nedeljo pa ga čaka nov derbi, ko na Emirates prihaja Liverpool. Tudi zato je Mikel Arteta v primerjavi s severnolondonskim derbijem opravil kar osem zamenjav v prvi postavi. "Videti je bilo, da smo na začetku igrali v krču. Skozi tekmo smo se sprostili, ampak predvsem na začetku se je čutilo, da igralci niso vajeni igrati eden z drugim," je dodal Arteta.

Po manj kot uri igre se je nekdanji kapetan Arsenala odločil za kar trojno zamenjavo, vstopili so Gabriel Jesus, Bukayo Saka in zdajšnji kapetan Martin Odegaard, ki so nemudoma poživili igro. "Nekateri igrajo manj, zato niso vajeni vseh 90 minut. Hitro sem menjal, da bi poživil ritem igre. Mislim, da nam je dobro uspelo," je bil še zadovoljen Arteta.