Odlična predstava Iličića ni bila dovolj za zmago, a Atalanta ohranja možnosti za napredovanje

Atalanta je v Ligi prvakov odigrala še eno dobro partijo proti slovitemu Manchester Unitedu, a ponovno so ji skozi prste spolzele vse tri točke. Čeprav je slovenski reprezentant Josip Iličić prikazal odlično predstavo in Atalanto tudi popeljal v vodstvo, je na drugi strani Unitedov superzvezdnik Cristiano Ronaldo prikazal še boljšo in z dvema zadetkoma poskrbel za delitev točk.

Nogometaši Atalante so sinoči na domačem Gewiss stadionu gostili trikratne zmagovalce elitnega evropskega klubskega tekmovanja Manchester United in se jim želeli maščevati za boleč poraz, ki so ga na severu Anglije doživeli pred dvema tednoma. Atalanta je v Manchestru od 28. minute dalje že vodila z dvema zadetkoma razlike, a so v drugem polčasu Bergamaschi povsem popustili in prejeli tri zadetke ter se v Italijo vrnili brez točk.

Gian Piero Gasperini in njegovi varovanci so tokrat pričakovali povsem drugačno tekmo, predvsem pa so si želeli drugačnega rezultata, a jim to (v celoti) ni uspelo. Kljub zgodnjem vodstvu, za katerega je, ob slabem posredovanju Davida De Gee, poskrbel slovenski reprezentant Josip Iličić, so Bergamaschi popustili in dopustili izenačenje v samih izdihljajih prvega polčasa.

Zadel je kdo drug kot Manchestrov junak iz prve medsebojne tekme, Cristiano Ronaldo. Nogometaši Atalante so se zbrali in v drugem polčasu ponovno premagali slabo postavljeno obrambo Rdečih vragov. V 56. minuti se je prepovedanemu položaju za las izognil in za drugo vodstvo domačih poskrbel kolumbijski napadalec Duvan Zapata. Iličić je na igrišču ostal vse do 71. minute, ko ga je zamenjal Luis Muriel, ki pa za vratarja gostov ni bil tako nevaren kot Slovenec ter njegov rojak Zapata.

In čeprav je že dišalo po domači zmagi in močno želenih treh točkah za Atalanto, je veselje polnega stadiona domačih navijačev v sodnikovem podaljšku pokvaril Ronaldo, ki je zadel še drugič na tekmi in tretjič proti Atalanti v letošnji sezoni Lige prvakov. Atalantin strateg Gasperini je do konca verjel v zmago svojih varovancev, svoj nivo frustracije po remiju pa je ocenil s štirimestno številko: "Na lestvici od ena do sto bi rekel tisoč. Seveda smo verjeli, da lahko zmagamo." A kmalu pomiril strasti in priznal, da je vesel s predstavo ekipe: "Tekma je bila odlična, navijači so bili super in seveda smo razočarani, ker bi lahko zmagali. Moje počutje? Sem 80-odstotno vesel za prikazano igro in 20-odstotno razočaran, ker smo prejeli pozen zadetek za izenačenje. Zadnje čase prejemamo preveč zadetkov, a to pomeni, da imamo še prostora za napredek. Žal mi je le, ker smo odigrali dve dobri tekmi, iztržili pa zgolj točko."

Gasperini in Ronaldo sta se po koncu tekme prijateljsko pozdravila, Atalantin strateg pa je Ronaldu v šali dejal: "Veš kaj pravimo v Italiji? Pojdi k vragu!" "Ronaldo? Kaj naj rečem, neverjeten je, nikoli se ne preda. Si lahko mislite, da nekateri govorijo o Ronaldu kot o problemu v ekipi. On je dober problem. Devet od desetih strelov sproži proti vratom, od tega jih pet konča v mreži. Če si želiš, da odločilna žoga pade na nogo katerega izmed igralcev, je to prav Ronaldo in danes je to dokazal," je o Portugalcu še povedal 63-letni Italijan.

Gasperini pa se je ozrl tudi k preostalim tekmam v skupinskem delu: "Zmaga bi nam dala velik zagon za zadnji dve tekmi, a remi še ne pomeni konca. Še vedno imamo vse niti v svojih rokah, a čakata nas še dva težka nasprotnika: Young Boys in Villarreal." V skupini F ostajajo odprte še prav vse možnosti. Villarreal in Manchester United imata sedem točk, Atalanta pet in Young Boys tri, a že v naslednjem krogu se lahko lestvica povsem premeša. Atalanta bo gostovala v Švici in lovila drugo zmago proti Young Boysem, Rdeči vragi pa se bodo odpravili na gostovanje k Rumeni podpornici. V zadnjem krogu bodo Gasparinijevi varovanci doma gostili Villarreal, s katerim so na prvi tekmi remizirali, Young Boys pa odhaja v Manchester, kjer bo želel poskrbeti za še en odmeven rezultat.