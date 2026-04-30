Nogomet

Odlični Vipotnik izbran za najboljšega igralca sezone

Swansea, 30. 04. 2026 18.06 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Žan Vipotnik

Slovenski reprezentant Žan Vipotnik je bil ob koncu sezone nagrajen za svojo odlično formo. Na svečani podelitvi nagrad Swansea je pobral kar vse tri glavne laskave nazive. Izbran je bil za najboljšega igralca sezone s strani navijačev in soigralcev, poleg tega pa je pričakovano vzel tudi trofejo za najboljšega strelca.

Žan Vipotnik
Žan Vipotnik
FOTO: Global Game Media

Za Žanom Vipotnikom je sanjska sezona v dresu Swansea. Kljub temu da bodo labodi najverjetneje končali zunaj najboljše deseterice, je Slovenec prikazal izjemno individualno formo, ki mu bo najverjetneje prinesla odhod v kakšen boljši otoški klub. V sredo so imeli pri valižanski ekipi tradicionalno podelitev nagrad ob koncu sezone, pričakovano je Vipotnik dosegel 'hat-trick' in bil kar trikrat kronan za svoje odlične predstave.

Nekdanji napadalec Maribora je bil najprej izbran za najboljšega igralca sezone tako s strani najbolj zvestih podpornikov Swansea kot tudi s strani svojih soigralcev. Na koncu pa je pričakovano pobral tudi nagrado za najboljšega strelca. 24-letni Mariborčan ima na svojem računu kar 23 ligaških zadetkov, izkupiček, s katerim bo skoraj zagotovo osvojil tudi naziv najboljšega strelca angleške druge lige. Dosežek, s katerim se lahko pohvalijo številni izvrstni napadalci.

"Za mano je nepozaben večer, ki mi zares veliko pomeni. Ponosen sem na napredek, ki sem ga pokazal, in v takem ritmu si želim nadaljevati," je takoj po prejetju nagrad povedal navdušeni Vipotnik. Posebno veliko mu pomenita nagradi za najboljšega igralca: "Vesel sem, da so mi soigralci izkazali zaupanje in mi namenili ta naziv. Nagrada pa je toliko njihova, kot je moja. Brez njihove pomoči nikakor ne bi mogel doseči številk, ki sem jih, zato sem jim neskončno hvaležen. Prav tako bi se rad zahvalil našim izjemnim navijačem, ki so nas podpirali celotno sezono. Vem, kako dolga so nekatera gostovanja, a na niti enem niso manjkali in vedno so prišli v lepem številu. To ni mačji kašelj, česar se dobro zavedam, in tudi njim sem izredno hvaležen."

Žan Vipotnik
Žan Vipotnik
FOTO: Swansea City

Vipotnik si je bolj kot ne zagotovil tudi naziv najboljšega strelca druge angleške lige. Zaenkrat je dosegel kar 23 zadetkov, s čimer je daleč oddaljen od najbližjih zasledovalcev. Konec tedna bo imel na zadnji tekmi priložnost, da še poveča svoj zavidljiv strelski izkupiček: "Sezone še ni čisto konec, tempo bom poskusil nadaljevati tudi na zadnji tekmi. Za nas napadalce so številke izrednega pomena, rad bi jih nekaj dodal tudi proti Charltonu. Predvsem pa želim ekipi pomagati do zmage. Veselim se zadnje tekme pred domačimi navijači. Naši privrženci si zaslužijo najlepše možno slovo od sezone."

