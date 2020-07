Odločil zadnji krog: Man United in Chelsea v Ligo prvakov, Tottenham v Evropo

Največ pozornosti je pritegnila tekma med rdečimi vragi in Leicester Cityjem, saj je neposredno odločala o potniku v Ligo prvakov. Krajšo so potegnili lisjaki, ki so kljub prednosti domačega terena izgubili z 0:2, čeprav so bolje vstopili v tekmo na stadionu King Power. V 14. minuti si je napako privoščil izkušeni Nemanja Matić pri podaji do soigralca, lisjaki so žogo zlahka prestregli, do nevarnega strela z roba kazenskega prostora je prišel Wilfred Ndidi , a je meril za las prek vrat.

V 25. minuti je hiter protinapad izvedel Kelechi Iheanacho in potegnil vse do kazenskega prostora, nato pa poskusil s strelom, a je bil ta premedel, da bi ogrozil vratarja Davida De Geo. V kolikor bi poiskal Jamieja Vardyja na levi strani s podajo, bi Leicester lahko iztržil bistveno več. Če so lisjaki prevladovali na začetku tekme, pa so v zaključku prvega polčasa stopili na plin rdeči vragi. Najprej je zadetek dosegel Bruno Fernandes, a je bil ta zaradi prepovedanega položaja razveljavljen, nato pa so v sodnikovem dodatku dvakrat nevarno zapretili prek Anthonyja Martiala in Marcusa Rashforda. Prvemu je v začetku podaljška poskus blokiral eden od branilcev, drugemu pa je že naslednjo minuto strel z lepo obrambo ubranil vratarKasper Schmeichel. Polčas se je tako zaključil z izidom 0:0.

V drugem polčasu se je prva resnejša priložnost ponudila domačinom. Vardy, najboljši strelec letošnje sezone, je prišel do strela z glavo, žoga pa je oplazila okvir gostujočih vrat. United pa se je prebil v morda že odločilno vodstvo v 70. minuti, potem ko je z bele točke zadetek zanesljivo dosegel Portugalec Fernandes. Glavni sodnik je enajstmetrovko dosodil po prekršku Johnnyja Evansa nad Martialom. Vragi so brez večjih težav do konca tekme zadržali težko prigarano prednost in se z zadetkom Jesseja Lingardagloboko v sodnikovem dodatku tekme z zmago z 2:0 veselili končnega tretjega mesta v Premier League. Leicester je tako ostal praznih rok kar se tiče Lige prvakov, bo pa dobil tolažilno nagrado: peto mesto in neposredno uvrstitev v skupinski del Lige Evrope.