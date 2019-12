Odločilo je pičlih sedem točk: na stari celini v prid van Dijka, Hrvatje za Ronalda

Lionel Messi si je prislužil še šesto zlato žogo in s tem prehitel večnega rivala Cristiana Ronalda, Portugalec jih ima pet.

Na stari celini si je več točk prislužil branilec Liverpoola, ki je v minuli sezoni klub popeljal do naslova Lige prvakov. V Sloveniji naj bi, po poročanju France Football,največ točk namenil Kylianu Mbappeju , nekaj manj Cristianu Ronaldu , Edenu Hazardu , Robertu Lewandowskemu in van Dijku.

Naši južni sosedje so največ točk namenili Cristianu Ronaldu, ki jih je na koncu skupaj zbral 476. Hrvatje so pri točkovanju povsem pozabili na Messija, točke so poleg van Dijka namenili še vratarju redsov Alissonu Beckerju.

Med tekmeci za prestižno zlato žogo je bilo kar nekaj Liverpoolčanov. Avstrijci so tako na prvo mesto postavili Sadia Maneja, poleg van Dijka, Ronalda in Messija pa točke namenili še Mohamedu Salahu.