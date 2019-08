Odločitev je (najverjetneje) padla: Neymar ostaja v Parizu

Čeprav dokončno še noben medij ne želi potrditi, da je sage o (ne)prestopu Neymarja Jr.s soboto konec, je skorajda zagotovo, da bo Brazilec član Paris Saint-Germaina ostal (vsaj) še do januarja. Madridski dnevnik ASporoča, da je Barcelona dvignila roke od južnoameriškega zvezdnika oziroma dogovarjanja s Parižani, ki jim je poslala več ponudb, vse so vključevale tudi nekatere člane aktualne ekipe Barce in vse je PSG zavrnil.

NEYMAR

"Operacijo povratek ni uspela. Tako je vodstvo Barce preneslo sporočilo kapetanom ekipe in direktor Javier Bordalas Brazilcu samemu, ta pa je poklical svoje prijatelje v slačilnici Barce in jim povedal, da zdaj ne bodo mogli spet združiti moči," piše AS. "A vztrajamo: ostalo je še 48 ur in v vsej tej zgodbi so nepredvidljive osebnosti. Nič še ni zaključenega."

L'Equipe: Kluboma in družini že sporočil, da ne gre nikamor

Francoski športni časnik L'Equipe je sicer že odločno zatrdil, da je Neymar Jr. vodstvoma obeh klubov skupaj s svojimi najbližjimi sporočil, da ostaja v Parizu. Katalonski športni dnevnik Sport je celo poročal, da je bil Južnoameričan, ki je v rekordnem 222 milijonov evrov vrednem prestopu leta 2017 presenetljivo zapustil Barcelono, v zadnjih dneh tako obupan, da je želel Kataloncem pomagati z 20 milijoni evrov iz lastnega žepa. Klub s Camp Noua je zaradi njegove tožbe za 40 milijonov evrov, ki naj bi mu jih dolgoval zaradi izpolnitve nekaterih pogojev iz prejšnje pogodbe, uradno sicer še vedno na sodišču.

Zdaj lahko vsi vpleteni le še čakajo na zadnje ure prestopnega roka, le veliko presenečenje pa bi lahko pogajanja premaknilo z mrtve točke, še poroča AS. Barcelona je nazadnje poleg odškodnine za Neymarja Jr. ponujala tudi krilnega napadalca Ousmana Dembeleja, hrvaškega vezista Ivana Rakitićain francoskega branilca Jeana-Claira Todiboja. Po zadnjih informacijah na Iberskem polotoku sta bila zadnja pripravljena oditi v Pariz, zataknilo pa naj bi se pri najvrednejšem nogometašu v tem paketu, francoskemu reprezentantu Dembeleju.

"Prva ovira je stališče Dembeleja, ki ne želi v posel, nato stališče Rakitića, za katerega se je pred 24 urami zdelo, da je pripravljen oditi na Park princev, a zdaj zatrjuje, da ostaja. Tri četrtine enakih reči se dogaja s Todibojem. Preveč oblek in zelo malo detergenta. Poleg tega pa tudi premalo časa, da bi vse skupaj oprali. Toda, pozor: vse to se lahko v desetih minutah še spremeni," je vrata presenečenju pustil odprta madridski AS.