Nogomet

Odločitev je padla: Olimpija bo morala Nukiću poplačati vse dolgove

Ljubljana, 27. 02. 2026 14.16 pred 47 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Mustafa Nukić

Dolga tri leta po tem, ko si je Mustafa Nukić nazadnje oblekel dres ljubljanske Olimpije, je arbitraža NZS določila, da je bila njegova prekinitev pogodbe z aktualnimi državnimi prvaki upravičena zaradi diskriminatornega obnašanja s strani uprave. Nukić je konec lanskega novembra kariero končal v dresu drugoligaša Slovana.

Mustafa Nukić
Mustafa Nukić
FOTO: Damjan Žibert

Pri Sindikatu profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) so sporočili, da mora Olimpija Mustafi Nukiću izplačati vse plače, ki bi jih moral prejeti do izteka pogodbe ter vse premije iz naslova nastopov v evropskih tekmovanjih. Ljubljenec ljubljanskih tribun je bil ob koncu leta 2023 umaknjen iz prve ekipe aktualnih državnih prvakov in bil prisiljen v individualno treniranje.

"Mustafa je bil edini od igralcev, ki je v svojo škodo upal na vrnitev in ponovno igranje za klub, ki mu je bil vedno pri srcu, vendar se je stanje iz dneva v dan poslabševalo. Po skoraj letu dni trpinčenja in poniževanja, je obupan s pomočjo sindikata in pooblaščenega odvetnika enostransko prekinil pogodbo ter vložil tožbo na Arbitražo pri NZS," so zapisali pri SPINS-u.

Mustafa Nukić
Mustafa Nukić
FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Nukić je k zmajem prestopil po dobrem igranju v Bravu in takoj postal eden glavnih obrazov t. i. nove Olimpije pod vodstvom nemškega poslovneža Adama Deliusa. Kot eden redkih Ljubljančanov v ekipi se je takoj prikupil navijačem, ki so mu ob strani stali tudi ob sporu z njegovim nekdanjim delodajalcem, ki se je vlekel več kot dve mukotrpni leti.

Po sklepu arbitraže se je oglasil tudi Nukić: "Odločitev razumem tudi kot jasno sporočilo vodstvu kluba, da takšne prakse niso dopustne niti v slovenskem nogometu. Hkrati verjamem, da bo ta odločitev služila kot pomemben signal celotni nogometni skupnosti v Sloveniji, da je takšen pritisk na igralce nedopusten. To ni samo moja zmaga, ampak zmaga slehernega nogometaša v želji po enakih pravicah," je zapisal na svojih družbenih omrežjih.

Podpora Mustafi Nukiću s strani navijaške skupine Green Dragons
Podpora Mustafi Nukiću s strani navijaške skupine Green Dragons
FOTO: Instagram

V zadnjem delu svojega zapisa je poudaril ljubezen do "svojega" kluba, posebno zahvalo pa je namenil tudi navijaški skupini Green Dragons, ki mu je na severni tribuni Stožic nemalokrat izkazala podporo: "Ne glede na vse Olimpija je in bo vedno moj klub! Verjamem, da je bila želja lastnikov, da se ta odnos poruši, vendar ljubezen do kluba in mesta je večna. Hvala moji družini za razumevanje, SPINS-u za vso pomoč in Green Dragons za podporo s tribun."

mustafa nukić olimpija nzs spins arbitraža dolgovi

