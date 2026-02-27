Odločitev je padla: Olimpija bo morala Nukiću poplačati vse dolgove

Mustafa Nukić FOTO: Damjan Žibert

Pri Sindikatu profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) so sporočili, da mora Olimpija Mustafi Nukiću izplačati vse plače, ki bi jih moral prejeti do izteka pogodbe ter vse premije iz naslova nastopov v evropskih tekmovanjih. Ljubljenec ljubljanskih tribun je bil ob koncu leta 2023 umaknjen iz prve ekipe aktualnih državnih prvakov in bil prisiljen v individualno treniranje. "Mustafa je bil edini od igralcev, ki je v svojo škodo upal na vrnitev in ponovno igranje za klub, ki mu je bil vedno pri srcu, vendar se je stanje iz dneva v dan poslabševalo. Po skoraj letu dni trpinčenja in poniževanja, je obupan s pomočjo sindikata in pooblaščenega odvetnika enostransko prekinil pogodbo ter vložil tožbo na Arbitražo pri NZS," so zapisali pri SPINS-u.

Mustafa Nukić FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Nukić je k zmajem prestopil po dobrem igranju v Bravu in takoj postal eden glavnih obrazov t. i. nove Olimpije pod vodstvom nemškega poslovneža Adama Deliusa. Kot eden redkih Ljubljančanov v ekipi se je takoj prikupil navijačem, ki so mu ob strani stali tudi ob sporu z njegovim nekdanjim delodajalcem, ki se je vlekel več kot dve mukotrpni leti. Po sklepu arbitraže se je oglasil tudi Nukić: "Odločitev razumem tudi kot jasno sporočilo vodstvu kluba, da takšne prakse niso dopustne niti v slovenskem nogometu. Hkrati verjamem, da bo ta odločitev služila kot pomemben signal celotni nogometni skupnosti v Sloveniji, da je takšen pritisk na igralce nedopusten. To ni samo moja zmaga, ampak zmaga slehernega nogometaša v želji po enakih pravicah," je zapisal na svojih družbenih omrežjih.

Podpora Mustafi Nukiću s strani navijaške skupine Green Dragons FOTO: Instagram