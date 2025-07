Odločitev je padla, Yamal bo nasledil sveto Barcino desetko

Lamine Yamal je doslej nosil številko 19. FOTO: AP icon-expand

Odhod Ansuja Fatija v Monaco bo pri Barceloni sprostil legendarno številko 10, klub pa je že sprejel odločitev: nova "desetka" bo Lamine Yamal, poroča Mundo Deportivo. Barcelona naj bi novo številko deset uradno naznanila 13. julija, ko bo Yamal praznoval 18. rojstni dan. Glede na svoje briljantne predstave bi lahko Yamal desetico verjetno zahteval že prej, a je bil, kot nadaljuje Mundo Deportivo, vselej spoštljiv do svojega velikega prijatelja Fatija. Nikoli ni želel delovati pohlepno in si samovoljno prisvojiti številke, ki v svetu nogometa nosi izjemno simboliko. Fati bo v Monaco le posojen, a pri Barceloni ne želijo več "zamrzniti" za zdaj še njegove številke, kot so to naredil pred dvema sezonama, ko je bil posojen v Brighton. Yamal je doslej nosil številko 19 in na 106 tekmah v dresu Blaugrane dosegel 25 golov in 34 asistenc.

Pred Messijem je desetico nosil Ronaldinho, ki je nasledil Juana Romana Riquelmeja. FOTO: AP icon-expand

Razlogi tudi marketinške narave

"V vodstvu kluba vlada popolno soglasje, da je 17-letnik pripravljen prevzeti odgovornost, ki jo prinaša številka deset. Poleg simbolne vrednosti pa gre tudi za pomemben komercialni korak – dresi z njegovo številko in imenom bodo nedvomno med najbolje prodajanimi," razloge za spremembo Yamalove številke izpostavlja Mundo Deportivo. Yamal je sicer 27. maja podaljšal pogodbo s klubom do leta 2031. Bojda je že takrat prišlo do dogovora, da bo prevzel številko deset, saj Fati v minuli sezoni ni imel pomembnejše vloge in je bilo jasno, da si bo minutažo iskal drugje.

Brez pritiska, fant ...