'Odločitev kluba je, da razprodaje igralcev ne bo!'

Športni direktor vodilne ekipe slovenske prve lige Goran Boromisa je potegnil črto pod koledarsko leto 2024. Nogometaši ljubljanske Olimpije so vodilni v prvenstvu, napredovali so v slovenskem pokalu, prvič v zgodovini pa so prezimili v Evropi. V Konferenčni ligi so na šestih tekmah osvojili spoštljivih deset točk in si skorajda zagotovili neposredno uvrstitev v izločilne boje. V dodatnih dvobojih jih sedaj čaka banjaluški Borac.