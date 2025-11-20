Svetli način
Odločitev o usodi Matjaža Keka bo padla v kratkem

Ljubljana, 20. 11. 2025 21.49 | Posodobljeno pred eno minuto

Božidar Bulat
Status quo. Tako bi lahko opisali dogajanje okoli položaja selektorja slovenske nogometne reprezentance po zaključku neuspešnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Radenko Mijatović, predsednik Nogometne zveze Slovenije, poudarja, da za zdaj ni stopil v stik še z nobenim kandidatom. Najprej si namreč želi opraviti pogovor s še vedno aktualnim šefom stroke.Končna odločitev naj bi padla prihodnji teden.

nogomet matjaž kek radenko mijatović
