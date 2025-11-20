Odločitev o usodi Matjaža Keka bo padla v kratkem

Status quo. Tako bi lahko opisali dogajanje okoli položaja selektorja slovenske nogometne reprezentance po zaključku neuspešnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Radenko Mijatović, predsednik Nogometne zveze Slovenije, poudarja, da za zdaj ni stopil v stik še z nobenim kandidatom. Najprej si namreč želi opraviti pogovor s še vedno aktualnim šefom stroke.Končna odločitev naj bi padla prihodnji teden.