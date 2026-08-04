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Nogomet

Odločitev Oceanije zadnji žebelj v krsto Infantinovega padlega načrta

Ljubljana, 04. 08. 2026 15.05 pred 48 minutami 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
Gianni Infantino

Načrt predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina o prodaji deleža svetovnega prvenstva se Švicarju ne bi mogel bolj obrniti proti njemu. Po ostrem nasprotovanju Uefe, kateri sta se pridružili še Concacaf in AFC, se je omenjenim nogometnim zvezam pridružila tudi Oceanijska nogometna konfederacija (OFC), ki prav tako ostro nasprotuje načrtu, ki ga je predstavil Infantino. Fifa je medtem že opustila svoj načrt o prodaji deležev.

Vseh 55 članic Evropske nogometne zveze (Uefa), ki jo vodi slovenski predsednik Aleksander Čeferin, je 30. julija na nujnem sestanku soglasno izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Fife, vključno s svetovnim prvenstvom za moške in ženske ter klubskim svetovnim prvenstvom, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. V boju sta Uefo podprli Azijska nogometna zveza (AFC) in Nogometna zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf).

Aleksander Čeferin in Gianni Infantino
Aleksander Čeferin in Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Zdi se, da bi se v boju proti načrtu Giannija Infantina o prodaji deležev zasebnim vlagateljem lahko pridružila še Oceanijska nogometna konfederacija (OFC), ki bi s tem tudi teoretično onemogočila uresničitev načrta Infantina. Z združitvijo Uefe, AFC, Concacafa in OFC-ja Mednarodna nogometna zveza tudi teoretično ne bi mogla pridobiti 106 glasov, ki bi bili potrebni za ustanovitev hčerinske družbe. Fifa je medtem sicer že opustila svoj načrt o prodaji deležev svetovnega prvenstva.

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Nekaj minut po tem, ko je Fifa opustila svoj načrt, ki bi lahko za vedno spremenil nogometni svet, je Nova Zelandija postala prva država pod OFC-jem, ki je zavrnila predlog o prodaji deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Še dan prej je prav tako svoje neodobravanje o načrtih Infantina podal tudi Real Kakamora, ki je eden vodilnih klubov na celini po številu sledilcev na družbenih omrežjih, kjer je pozval vse države članice Oceanijske nogometne konfederacije, da nemudoma zavrnejo predlog Fife.

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Fifa se je medtem odzvala z izjavo, v kateri je vztrajala, da "nihče ne prodaja nogometa", ter poudarila, da priznava in spoštuje pomisleke ter kritike, izražene v javnosti, vendar bo nadaljevala s predlaganimi načrti.

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04. 08. 2026 15.52
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