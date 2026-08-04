Odločitev Oceanije zadnji žebelj v krsto Infantinovega padlega načrta

Vseh 55 članic Evropske nogometne zveze (Uefa), ki jo vodi slovenski predsednik Aleksander Čeferin, je 30. julija na nujnem sestanku soglasno izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Fife, vključno s svetovnim prvenstvom za moške in ženske ter klubskim svetovnim prvenstvom, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. V boju sta Uefo podprli Azijska nogometna zveza (AFC) in Nogometna zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf).

Aleksander Čeferin in Gianni Infantino FOTO: Profimedia

Zdi se, da bi se v boju proti načrtu Giannija Infantina o prodaji deležev zasebnim vlagateljem lahko pridružila še Oceanijska nogometna konfederacija (OFC), ki bi s tem tudi teoretično onemogočila uresničitev načrta Infantina. Z združitvijo Uefe, AFC, Concacafa in OFC-ja Mednarodna nogometna zveza tudi teoretično ne bi mogla pridobiti 106 glasov, ki bi bili potrebni za ustanovitev hčerinske družbe. Fifa je medtem sicer že opustila svoj načrt o prodaji deležev svetovnega prvenstva.

Nekaj minut po tem, ko je Fifa opustila svoj načrt, ki bi lahko za vedno spremenil nogometni svet, je Nova Zelandija postala prva država pod OFC-jem, ki je zavrnila predlog o prodaji deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Še dan prej je prav tako svoje neodobravanje o načrtih Infantina podal tudi Real Kakamora, ki je eden vodilnih klubov na celini po številu sledilcev na družbenih omrežjih, kjer je pozval vse države članice Oceanijske nogometne konfederacije, da nemudoma zavrnejo predlog Fife.