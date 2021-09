Odločno proti šestkratnim svetovnim prvakinjam

Selektorica Petra Mikeln je z reprezentanco včeraj pripotovala v Rusijo, kjer bo Slovenija igrala v skupini A3, ob njej še Nemčija, Belgija in Rusija. Nemčija premore šest evropskih naslovov, zadnji datira v leto 2011. V letih 2018 in 2019 so Nemke izgubile v finalu, v letih 2020 in 2021 pa evropskih prvenstev zavoljo razmer, povezanih s covidom-19, ni bilo. Kljub temu so Nemke favoritinje skupine. "Igrati s tako renomiranim nasprotnikom je privilegij, a hkrati dolžnost za dokazovanje. Mi bomo poskušali z disciplinirano igro v obrambi preprečevati njihove poskuse, v napadu pa čim bolje izkoristiti priložnosti, ki se nam bodo ponujale," pred tekmo za spletno stran NZS razmišlja selektorica Petra Mikeln.



Slovenija DU19:

Nina Kajzba (FC Roma), Selma Šabotić (LUV Graz), Gaja Bizjak (ND Primorje), Ema Erman (ŽNK Krim), Laura Šenk (ŽNK Ljubljana), Tija Zakrajšek (ŽNK Ljubljana), Hana Feratovič (ŽNK Cerklje), Nika Brumen (ŽNK Cerklje), Neža Forštnarič (ŽNK MSM Ptuj), Ana Fluher (ŽNK MSM Ptuj), Anja Eferl (ŽNK Pomurje), Iva Kocijan (ŽNK Pomurje), Saša Kolar (ŽNK Pomurje), Daša Dolenšek (ŽNK Radomlje), Lara Korina Janež (ŽNK Radomlje), Tajda Hlebec (ŽNK Radomlje), Margit Kosirnik (ŽNK Radomlje), Nina Mele (ŽNK Radomlje), Nina Sofia McQuarrie (ŽNK Radomlje), Dairine Rovšek (ŽNK Radomlje).



Sistem tekmovanja

Letošnje kvalifikacije za prvenstvo stare celine so prilagojene epidemiološki realnosti. Žreb je ekipe razdelil v Ligo A in Ligo B. V Ligi A bo nastopalo 28 reprezentanc, vključno s Slovenijo. Prvi del tekmovanja bo odločil, kdo iz Lige B napreduje v Ligo A (šest prvakov skupin in najboljša drugouvrščena ekipa) in kdo se iz Lige A seli rang nižje (sedem četrtouvrščenih ekip po prvem krogu). Temu bo sledil nov žreb, v katerem bo 28 ekip vnovič deljenih v sedem skupin. Zmagovalke 2. kroga (posameznih skupin) se bodo ob Češki (julija 2022 gosti EP) pomerile za naslov evropskih prvakinj.

Kvalifikacije za EP 2022, 1. krog:

15. 9.

Nemčija – Slovenija (11.00)

18. 9.

Belgija – Slovenija (17.00)

21. 9.

Slovenija – Rusija (11.00)