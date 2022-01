Odmeven celjski ulov: prvi strelec mladinske lige v knežje mesto brez odškodnine

Številni so bili presenečeni, kako si je lahko Koper, ki po prvem delu sezone v prvi ligi zaostaja le za Mariborom, privoščil tako veliko izgubo. Prvi mož Primorcev Ante Guberac je krivdo prevalil na "sumljive" nogometne zastopnike. "Zgodilo se nam je, kar se je pred dnevi Olimpiji. Danes se je nam, jutri se bo komu drugemu. Ne morem reči drugega kot to, da je to velika lopovščina. Fant je k nam prišel pred dvema letoma, potegnili smo ga z ulice, potem pa pridejo neki sumljivi menedžerji, jaz jim pravim 'kokošarji', in mu zmešajo glavo. Za tisoč, nekaj tisoč evrov," je bil besen Guberac.

"Potegnili smo ga iz kanala, bil je izgubljen, pogodbo je imel na mizi od prvega januarja, z njim sem se osebno dobil po enem izmed treningov in se dogovoril za takojšnji podpis pogodbe. Obljubil mi je, da jo bo podpisal, zdaj pa je odšel v Celje. Spoštujem Valerija Kolotila in Roberta Kuzmiča iz Mure, a ju ne razumem. Pri Celju so jokali, ker so pred časom na podoben način ostali brez Toma Kljuna, ki je odšel v Tabor, zdaj pa so naredili nekaj precej hujšega. To je sramota za Celje in Muro," se na novinarski konferenci pred nadaljevanjem sezone ni mogel pomiriti Guberac, čigar besede navajajo pri Sportklubu.