Klopp navdušen nad Adrianom, sodnicami in vratarjevo brisačo

Namesto da bi proslavljal, je najprej vzel svojo brisačo

"Odigral je neverjetno tekmo, uspele so mu senzacionalne obrambe," je o Adrianu po tekmi povedal Klopp, ki je po njegovi obrambi strela Tammyja Abrahamav petem krogu izvajanja enajstmetrovk med prvimi pritekel do vratarja. "Obema vratarjema je to uspevalo, toda morda je bilo pri Adrianu to malce bolj presenetljivo, ker se je praktično zgodilo brez kakršne koli priprave. Pošteno povedano, ne vem niti, kdaj je odigral zadnjo tekmo za West Ham, torej je od tega minilo že kar nekaj časa. Neverjetno je, da si pripravljen tako, kot je bil nocoj pripravljen on,"je bil navdušen trener evropskih prvakov.

"Ni izvrstna oseba le na igrišču, že mi je tudi pokazal, da je prava osebnost v slačilnici. Morda je bil celo glasnejši od mene med polčasom. Nisem bil glasen, ker sem želel prenesti nekaj informacij, on pa je bil res z glavo pri stvari in to je bilo dobro. To je pomembno in nam pomaga. Zasluži si to. Seveda gre pri izvajanju enajstmetrovk vedno za srečo, a njegova predstava skozi 120 minut je bila neverjetna. Obramba enajstmetrovke je smetana na vrhu torte in to je prekrasno. Enkrat sem videl posnetek, da je zgrabil še brisačo, preden je začel proslavljati. To je prav tako nekaj posebnega, jasno je, da hitro razmišlja in ve, kaj si želi storiti. Močno nam je pomagal in lahko je res ponosen na to, kar mu je uspelo nocoj."

'Če bi igrali tako, kot so one sodile, bi zmagali 6:0'

Klopp je javno pohvalil tudi sodniško ekipo, ki so jo prvič v zgodovini največjih evropskih tekmovanj sestavljale ženske, na čelu s Francozinjo Stephanie Frappart. Nekaj pritožb bi v primeru neuspeha v taboru rdečih sicer gotovo imeli nad dosojeno enajstmetrovko, ko je Frappartova v podaljšku ocenila, da je Adrian v kazenskem prostoru zrušil Abrahama, zadel je Jorginho, sodeč po počasnih posnetkih pa je bila odločitev zelo mejna. Sodniška ekipa je sicer razveljavila več zadetkov Chelseaja zaradi prepovedanih položajev Christiana Pulišića, Masona Mounta...

"Sodniški ekipi sem po tekmi povedal, da če bi mi igrali tako, kot so one sodile, bi zmagali s 6:0,"je dodal Klopp. "To je bilo moje absolutno mnenje. Speljale so briljantno tekmo. Povedal sem ji tudi, da nisem zadovoljen z odločitvijo v povezavi z enajstmetrovko, ker še vedno nisem prepričan, da je bila enajstmetrovka, a to ni več pomembno. Res so bile dobre. Karkoli ste lahko razmišljali pred tekmo ... Na njih je bil hudičev pritisk s tem zgodovinskim trenutkom. Da ostaneš miren in storiš, kar moraš storiti, se odločaš glede pomembnih reči v zelo naporni in intenzivni tekmi ... Ne bi mogel imeti več spoštovanja, če sem iskren. Res je bila briljantna predstava."