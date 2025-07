Odmevna okrepitev Celja, Maribor prepričal prvega napadalca

V Izoli rojeni nogometaš ima za seboj pestro kariero, v Sloveniji je največji pečat pustil v dresu Kopra (52 tekem, 16 golov) in Gorice (62 tekem, 8 golov). Dve sezoni je igral tudi za Maribor, ki ga je zapustil februarja 2022, potem ko se je dogovoril za sporazumno prekinitev.

Prav Mariborčani so svoje navijače razveselili z novico, da se v Ljudski vrt vrača Benjamin Tetteh, ki je bil v minuli sezoni eden najboljših nogometašev kluba. Napadalec iz Slonokoščene obale je bil doslej le posojen iz francoskega Metza, sedaj pa je podpisal dvoletno pogodbo.

Na spletni strani najtrofejnejšega slovenskega kluba so zapisali, da se Tetteh po velikih prizadevanjih vodstva kluba vrača tja, kjer je lani osvojil srca navijačev.

"Benji ni le odličen igralec, ampak tudi oseba z močnim značajem. Njegova vrnitev, ki jo je klubu in našim navijačem podaril Acun Ilicali, pomeni veliko vsem, ki jim je ta klub pri srcu. Zdaj je čas, da se vsi igralci, strokovni štab, osebje in navijači združimo, delamo še bolj zavzeto kot kdajkoli prej in skupaj dosežemo 17. naslov," je ob tem dejal vodja nogometnih operacij Cem Basgül.