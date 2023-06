V Stožicah in Ljudskem vrtu predstavili odmevni okrepitvi

Ljubljanska Olimpija nadaljuje s sestavljanjem moštva, ki bo to poletje naskakovalo uvrstitev v skupinski del enega od evropskih tekmovanj. Iz Stožic so sporočili, da se jim je pridružil Nemanja Motika. Srbski krilni nogometaš se je kalil v mlajših selekcijah münchenskega Bayerna. Okrepili pa so se tudi njihovi večni rivali z Maribora, kamor je prestopil nekdanji alžirski reprezentant Zagreba Hilal Soudani.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

20-letni srbski nogometaš, rojen v Berlinu, bo uradno predstavljen v torek, so še sporočili iz tabora aktualnih državnih prvakov. Za Crveno zvezdo je v letu dni na 16 tekmah dosegel en gol, zadnje pol sezone pa je bil iz Beograda posojen avstrijskemu prvoligašu – Austrii iz Lustenaua. Pogodbo z beograjskim velikanom je imel sklenjeno do januarja 2026. Koliko je zanj plačala Olimpija, še ni znano. Nemanja Motika se najbolje znajde na levi strani napada. Med letoma 2018 in 2022 je bil član slovitega münchenskega Bayerna, kjer je igral za različne mlajše selekcije, priložnosti v članski vrsti pa ni dobil. Enkrat je tekmo Bundeslige spremljal s klopi. Motika je v preteklosti igral za nemško izbrano vrsto do 16 let, potem pa se je odločil, da bo zastopal domovino svojih staršev. Za selekcijo do 19 let je na 12 tekmah trikrat meril v polno, po dveh nastopih za reprezentanco U21 pa še čaka na prvi gol.

Aktualni državni prvaki so se sicer prav ta ponedeljek zbrali na pripravah pred začetkom nove sezone, v kateri imajo odlično priložnost za premierno uvrstitev v skupinski del enega od evropskih tekmovanj. Če bodo uspešni v prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, bodo namreč potrebovali zgolj še eno zmago (v treh poskusih) za uvrstitev v vsaj Konferenčno ligo. Pri tem bo veliko odvisno od dejstva, na koliko prvokategornikov iz lanske sezone bo lahko tudi to poletje računal novopečeni trener Joao Henriques. Nobena skrivnost ni, da se je kapetanu Timiju Maxu Elšniku, vratarju Matevžu Vidovšku, branilcu Marcelu Ratniku, vezistu Svitu Sešlarju in še nekaterim po odličnih nastopih močno dvignila tržna vrednost in vprašanje je, koliko časa bodo še ostali v Stožicah.

icon-expand El Arbi Hilal Soudani je novi član Maribora. FOTO: NK Maribor

V Ljudskem vrtu nekdanji as zagrebškega Dinama Odmevno so se okrepili tudi v mariborskem taboru, kamor je prestopil izkušeni veteran El Arbi Hilal Soudani. Gre za alžirskega krilnega nogometaša, ki je v svoji bogati karieri med drugim igral za Dinamo Zagreb, Nottingham Forest, Olympiacos, nazadnje pa je bil član savdijskega Damaca. Pohvali se lahko s kar 15 nastopi v elitni Ligi prvakov, njegova najvišja tržna vrednost pa je pred slabim desetletjem znašala kar šest milijonov evrov. 35-letnik je pogodbo z vijoličnimi podpisal do konca sezone 2024/2025. "Vem, da gre za velik klub, o Mariboru sem imel veliko informacij že prej, ko sem bil pri Dinamu. Zahvaljujem se vodstvu kluba za zaupanje in upam, da bomo imeli odlično sezono. Rad bi, da postanemo prvaki in se borimo za največje dosežke," je visoke ambicije ob uradni predstavitvi razkril Soudani.

Minule dni se je veliko govorilo o selitvi Tamarja Svetlina v Mursko Soboto. Po naših informacijah je prestop padel v vodo, ker si Mura ni mogla privoščiti zahtevane odškodnine. Svetlin se je tako že vrnil na treninge Celja, od koder je bil lani posojen v Bravo. So pa Muraši v ponedeljek prav tako naznanili novo okrepitev, iz Radomelj so pripeljali izkušenega osrednjega branilca Gabra Dobrovoljca.

"Tukaj se bom počutil kot doma, zelo pomembno je zame tudi spoznanje, da bom blizu Zagreba, kjer imam družino in prijatelje. Velike zasluge za moj prihod ima tudi Damir Krznar, zelo, zelo dobro se poznava. Dolgo sva se pogovarjala in odločil sem se sprejeti povabilo. Leta so samo številke, pomembno je, kaj pokažeš na igrišču in kako skrbiš zase ter treniraš. Tukaj sem, da pomagam ekipi in prispevam svoj delež," je še dodal za klubsko spletno stran. Soudani je za alžirsko reprezentanco zbral 56 nastopov in kar 24 golov. Igral je tudi na svetovnem prvenstvu 2014, kjer je vpisal tri nastope in bil zraven tudi v osmini finala proti Nemčiji.

icon-expand Marko Šuler je bil poln izbranih besed na račun Soudanija. FOTO: NK Maribor